Feijóo niega que su reunión con Sánchez sobre el envío de tropas españolas a Ucrania sea un error: “No soy el líder de un partido antisistema”

El líder de la oposición, que exigió un debate más amplio sobre política exterior, reconoce que encara la reunión con “nulas expectativas”

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, en Madrid. (Eduardo Parra/ Europa Press)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo niega que su decisión de acudir a la reunión con Sánchez en Moncloa para debatir sobre el envío de tropas de paz a Ucrania sea un error que beneficie al líder socialista o regale votos a Vox. “No voy a la reunión para rescatar al señor Sánchez. Yo respeto las instituciones del Estado porque no soy un líder de un partido antisistema”, ha argumentado el líder de la oposición en una entrevista para El programa de Ana Rosa en Telecinco.

El líder del PP contestaba así a las críticas del partido de Santiago Abascal, quien advirtió este martes que la reunión era “regalar un balón de oxígeno” al presidente del Gobierno y avisó que su asistencia podría interferir en las negociaciones que la formación mantiene con los populares para configurar el gobierno en Extremadura.

“Vox le dedica más tiempo a criticar al PP que al PSOE. Los señores de Vox votan en muchas asambleas con el PSOE y en contra del PP. Votaron ‘no’ al presupuesto de Cantabria, de Murcia o de Baleares. Que no se equivoque nuestro amigo Abascal, voy por respeto a la Presidencia de España”, ha reiterado.

El líder popular ha reconocido que no llega a la cita -la quinta desde que lidera el partido- con grandes expectativas: “las expectativas están entre nulas y escasas”, ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que la cuestión de fondo no es si asistirá o no, sino el mensaje que va a trasladarle. “Lo que voy a decirle es que todo lo que tenga que hacer en política exterior tiene que pasar por el Congreso”.

“El sistema de financiación autonómica ha sido una improvisación”

Otro de los asuntos a los que se ha referido Feijóo es la reunión que este miércoles mantendrá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los presidentes autonómicos para presentar los detalles del nuevo modelo de financiación territorial, nacido de un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana (ERC) y que beneficiaría en especial a Cataluña.

Y en este sentido, Feijóo ha adelantado que sus barones territoriales rechazaran en bloque porque la negociación “ha sido una improvisación”. “No se puede hacer un sistema de financiación sin hablar con los presidentes autonómicos. Ha sido una falta de respeto por las formas. No puede ser que el líder de ERC pacte con el Gobierno como se reparten los servicios públicos en nuestro país”, ha criticado.

