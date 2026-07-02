España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Google icon
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este jueves 2 de julio, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 2 de julio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 1, 8, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Este órgano robótico emplea fibras de “músculo artificial” que permiten estudiar mejor un tipo de insuficiencia cardíaca muy común

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Las duras labores de búsqueda de las víctimas que llevan a cabo estos animales les exponen a lesiones o extenuación

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

La patronal calcula que los aeropuertos europeos gestionarán unos 40 millones de pasajeros más que en los dos meses anteriores. Sin margen adicional, advierten, los problemas actuales se intensificarán “de forma inevitable”

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El pueblo donde se refugia Rozalén tras frenar su carrera: cascadas naturales, calles medievales y el lugar al que siempre vuelve

La cantante ha decidido alejarse de los escenarios después de quince años sin descanso para regresar a Letur, el municipio albaceteño donde nació su historia personal y musical

El pueblo donde se refugia Rozalén tras frenar su carrera: cascadas naturales, calles medievales y el lugar al que siempre vuelve

Madrid aprueba su ley del concebido no nacido en el último pleno antes del verano

La normativa considerará el feto como nacido de cara a ayudas como las otorgadas por familia numerosa

Madrid aprueba su ley del concebido no nacido en el último pleno antes del verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en defensa de Hacienda

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo