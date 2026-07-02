España

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Este órgano robótico emplea fibras de “músculo artificial” que permiten estudiar mejor un tipo de insuficiencia cardíaca muy común

Guardar
Google icon
Modelo robótico blando del corazón humano, desarrollado en la UNSW, capaz de simular enfermedades cardíacas. (UNSW/Richard Freeman)
Modelo robótico blando del corazón humano, desarrollado en la UNSW, capaz de simular enfermedades cardíacas. (UNSW/Richard Freeman)

El corazón es una de las máquinas más perfectas de nuestro cuerpo, un motor de vida que late unas 100.000 veces al día y que puede seguir haciéndolo fuera del cuerpo. Pese a ser uno de los órganos vitales más estudiados, todavía es un misterio en muchas ocasiones. Por ello, un equipo de científicos australianos ha diseñado un corazón robótico que les permite conocer mejor las enfermedades cardíacas.

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp) representa uno de los grandes enigmas de la cardiología contemporánea. Este síndrome afecta cerca del 50 % de quienes presentan insuficiencia cardíaca y, debido a las complejas alteraciones biomecánicas y hemodinámicas que lo caracterizan, lo convierten en un verdadero reto para clínicos e investigadores.

PUBLICIDAD

A pesar de la creciente prevalencia de esta patología, el desarrollo de terapias específicas y, especialmente, de dispositivos médicos que puedan ensayarse de forma controlada, es muy limitado. La falta de modelos experimentales versátiles y fieles ha sido una de las principales trabas en la búsqueda de nuevas soluciones.

Ahora, un grupo de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Sídney, ha dado un paso revolucionario con el desarrollo de un modelo robótico de corazón izquierdo (ventrículo y aurícula) controlado por un sistema de lazo cerrado capaz de simular con gran precisión la progresión y características de la ICFEp. Los resultados del estudio ya han sido publicados en la revista Nature Communications.

PUBLICIDAD

Este corazón artificial emplea fibras de “músculo artificial” hidráulicas y flexibles, que replican las tres capas musculares reales del ventrículo e incorporan una cámara auricular activa, permitiendo, por primera vez, un control dinámico y ajuste de la “compliance” o flexibilidad miocárdica durante la fase de llenado (diástole).

“Enseñar” al corazón robótico a actuar como uno sano

La clave de este avance está en un sofisticado sistema de control que ajusta en tiempo real la respuesta del miocardio artificial conforme a parámetros hemodinámicos predeterminados. Así, el sistema permite “enseñar” al corazón robótico a comportarse como uno sano o bien, simular las distintas alteraciones que definen la ICFEp: desde la relajación ventricular pobre hasta el aumento de la rigidez y el efecto restrictivo de la fibrosis o el sobrepeso.

El modelo desarrollado va mucho más allá de los conocidos “loops” de circulación artificial, predecesores que, pese a ser útiles, no podían replicar los flujos y movimientos intraventriculares y auriculoventriculares con fidelidad. Gracias a su arquitectura biomimética, el corazón robótico puede simular fenómenos fundamentales como la disminución de la relajación (causada en muchos casos por alteraciones en la proteína titina), las restricciones del pericardio, el aumento patológico de la presión de llenado o los gradientes de presión que surgen entre aurícula y ventrículo, hallazgos centrales en la ICFEp.

Qué es la insuficiencia cardíaca y qué síntomas produce

Una transformación en la investigación del corazón

Como parte de las pruebas, el equipo fue capaz de ajustar la rigidez ventricular, los flujos transvalvulares y las presiones intracardíacas hasta reproducir curvas y parámetros prácticamente indistinguibles de los obtenidos en estudios con pacientes. Además, con una sonda de ultrasonido integrada, los investigadores pudieron evaluar en tiempo real el flujo a través de la válvula mitral, una herramienta diagnóstica central en la práctica clínica.

El avance conseguido por los científicos de UNSW sienta las bases para transformar radicalmente la investigación cardiovascular, permitiendo explorar la insuficiencia cardíaca, en especial la ICFEp, como nunca antes. Un futuro donde los tratamientos sean diseñados, probados y afinados sobre corazones robóticos tan parecidos a los reales, que los límites entre la simulación y la biología sean apenas un matiz.

Temas Relacionados

Enfermedades CardiovascularesEnfermedades CardíacasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Las duras labores de búsqueda de las víctimas que llevan a cabo estos animales les exponen a lesiones o extenuación

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

La patronal calcula que los aeropuertos europeos gestionarán unos 40 millones de pasajeros más que en los dos meses anteriores. Sin margen adicional, advierten, los problemas actuales se intensificarán “de forma inevitable”

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El pueblo donde se refugia Rozalén tras frenar su carrera: cascadas naturales, calles medievales y el lugar al que siempre vuelve

La cantante ha decidido alejarse de los escenarios después de quince años sin descanso para regresar a Letur, el municipio albaceteño donde nació su historia personal y musical

El pueblo donde se refugia Rozalén tras frenar su carrera: cascadas naturales, calles medievales y el lugar al que siempre vuelve

Madrid aprueba su ley del concebido no nacido en el último pleno antes del verano

La normativa considerará el feto como nacido de cara a ayudas como las otorgadas por familia numerosa

Madrid aprueba su ley del concebido no nacido en el último pleno antes del verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en defensa de Hacienda

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo