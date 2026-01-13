Sánchez se reunirá el lunes Feijóo para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

Un soldado de la Legión, a 7 de octubre de 2020. (María José López/Europa Press)

Los gabinetes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido este martes los primeros contactos para fijar una reunión en Moncloa para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania. El equipo de Feijóo ha planteado a Moncloa agendar la reunión el próximo lunes, 12 de enero y, según han confirmado fuentes de Moncloa a EFE, la propuesta ha sido aceptada.

Feijóo ha reclamado un debate más amplio más allá de la propia propuesta y ha exigido a Sánchez que informe sobre las cuestiones que afectan a la seguridad nacional “de forma completa”. Esto es, han asegurado las mismas fuentes, información sobre el envío de tropas, el gasto militar previsto y su desglose escrito. También pedirá que rinda cuentas sobre las prioridades estratégicas en política exterior, entre ellas, explicar con detalle “el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela”. “El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie, y por supuesto el PP no se lo garantizará”, han añadido.

Fuentes del Gobierno han afirmado a EFE que Sánchez estará “encantado” de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo.

Feijóo es el primer turno en la ronda de conversaciones

Sánchez anunció el pasado martes en París, tras participar en la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que este lunes iniciaría esa ronda con los representantes de los grupos de mayor a menos representación parlamentaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno retrasó las conversaciones a la espera de cuadrar las agendas con el líder de la oposición, cuyo apoyo en el Congreso es esencial para autorizar el envío de tropas, vista la ausencia de apoyos en el bloque de investidura.

Después de ese encuentro será cuando Sánchez reciba en el Palacio de la Moncloa al resto de representantes de los grupos parlamentarios, excepto a Vox. Podemos e Izquierda Unida ya han avanzando que votarán en contra, argumentando que esto únicamente beneficiaría la seguridad personal de Donald Trump. Por su parte, Sumar supedita la misión a la finalización de los combates y solo se llevaría a cabo bajo el mandato de la ONU.

En este tipo de situaciones, la ley de seguridad Nacional dicta que, para ordenar operaciones en el exterior “que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”, el Gobierno debe realizar una consulta previa y “recabará la autorización” del Congreso de los Diputados.