España

Sánchez se reunirá el lunes Feijóo para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

El partido de Alberto Núñez Feijóo exige a Sánchez que informe sobre las cuestiones que afectan a la seguridad nacional “de forma completa”. La fecha que se plantea es el próximo lunes

Guardar
Un soldado de la Legión,
Un soldado de la Legión, a 7 de octubre de 2020. (María José López/Europa Press)

Los gabinetes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido este martes los primeros contactos para fijar una reunión en Moncloa para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania. El equipo de Feijóo ha planteado a Moncloa agendar la reunión el próximo lunes, 12 de enero y, según han confirmado fuentes de Moncloa a EFE, la propuesta ha sido aceptada.

Feijóo ha reclamado un debate más amplio más allá de la propia propuesta y ha exigido a Sánchez que informe sobre las cuestiones que afectan a la seguridad nacional “de forma completa”. Esto es, han asegurado las mismas fuentes, información sobre el envío de tropas, el gasto militar previsto y su desglose escrito. También pedirá que rinda cuentas sobre las prioridades estratégicas en política exterior, entre ellas, explicar con detalle “el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela”. “El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie, y por supuesto el PP no se lo garantizará”, han añadido.

Fuentes del Gobierno han afirmado a EFE que Sánchez estará “encantado” de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo.

Feijóo es el primer turno en la ronda de conversaciones

Sánchez anunció el pasado martes en París, tras participar en la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que este lunes iniciaría esa ronda con los representantes de los grupos de mayor a menos representación parlamentaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno retrasó las conversaciones a la espera de cuadrar las agendas con el líder de la oposición, cuyo apoyo en el Congreso es esencial para autorizar el envío de tropas, vista la ausencia de apoyos en el bloque de investidura.

Después de ese encuentro será cuando Sánchez reciba en el Palacio de la Moncloa al resto de representantes de los grupos parlamentarios, excepto a Vox. Podemos e Izquierda Unida ya han avanzando que votarán en contra, argumentando que esto únicamente beneficiaría la seguridad personal de Donald Trump. Por su parte, Sumar supedita la misión a la finalización de los combates y solo se llevaría a cabo bajo el mandato de la ONU.

En este tipo de situaciones, la ley de seguridad Nacional dicta que, para ordenar operaciones en el exterior “que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional”, el Gobierno debe realizar una consulta previa y “recabará la autorización” del Congreso de los Diputados.

Temas Relacionados

PPEspaña-NacionalEspaña NoticiasUcrania

Últimas Noticias

José Andrés explica cómo hacer una auténtica paella valenciana: “Tradicionalmente, se hace con agua y una infusión de romero”

El cocinero asturiano ha enseñado a unos amigos estadounidenses a preparar la auténtica paella valenciana en las cocinas de su restaurante ‘Jaleo’

José Andrés explica cómo hacer

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Aragón ya está en marcha: el 8 de febrero, más de un millón de ciudadanos elegirán a sus representantes

Calendario de las elecciones en

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Alessandro Lequio habría recibido más de 700.000 euros como indemnización por su despido de Telecinco

El colaborador italiano fue apartado de su puesto en Vamos a ver tras la polémica por las declaraciones de su exmujer Antonia Dell’Atte

Alessandro Lequio habría recibido más

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

“El señor Feijóo nos mintió y, aplicando su propia doctrina debería dimitir. El 27 de enero podrá comparecer para dar explicaciones”, ha explicado el portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibañez

Feijóo comparecerá el 27 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Calendario de las elecciones en

Calendario de las elecciones en Aragón: estas son las fechas clave de los comicios

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

Castilla y León irá a elecciones el 15 de marzo: Fernández Mañueco consigue llevar a término la legislatura

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

La Justicia avala la denuncia de los bomberos: la Comunidad de Madrid desvió 40 millones que debían invertirse en protección contra incendios

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”