En el contexto de las negociaciones para la conformación del gobierno en Extremadura, Vox ha expresado la importancia de garantizar la implementación de cambios en las políticas relacionadas con el campo, la industria, la inmigración y la fiscalidad. Según información de Europa Press, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, subrayó que la formación considera necesario acceder al Ejecutivo regional para evitar “nuevos engaños” por parte del Partido Popular y asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Esta declaración aparece en un momento marcado por el escrutinio hacia el entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el impacto de los últimos resultados electorales adversos para el PSOE.

Rodríguez de Millán, durante una comparecencia ante los medios en la Cámara Baja, cuestionó la decisión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de aceptar una reunión con Sánchez para abordar el posible envío de tropas españolas a Ucrania. Según consignó Europa Press, Vox interpreta que este encuentro ocurre "en el peor momento" para el PSOE y sirve como “un balón de oxígeno” para el presidente en una coyuntura política desfavorable. Esta postura responde, en parte, a la reciente victoria de la derecha en los comicios de Extremadura y al retroceso experimentado por los socialistas, así como a la aparición de casos de presunta corrupción que afectan a figuras cercanas a Sánchez.

El medio Europa Press detalló que Rodríguez de Millán acusó al PP de “seguir arrastrándose detrás del PSOE” y enmarcó la reunión dentro de lo que considera “la enésima estafa y el enésimo engaño” del PP a la ciudadanía. Al referirse al contexto en el que ocurre el encuentro, la portavoz mencionó también informaciones sobre posibles vínculos del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno de Venezuela, que definió como una “narco-dictadura”.

El encuentro entre Sánchez y Feijóo, según Vox, tendría un impacto directo en el debate político nacional al ofrecer al gobierno socialista un respiro en un momento complicado. “El PP va a volver a ser el flotador de Sánchez”, manifestó la portavoz, reforzando la idea de que el Partido Popular estaría respaldando al Ejecutivo en lugar de ejercer presión ante la actual situación del PSOE. Europa Press citó a Rodríguez de Millán afirmando que la glorificación del diálogo con el Gobierno central por parte del PP resta eficacia a la oposición en momentos en que los “casos de presunta corrupción” y las derrotas electorales afectan al partido en el poder.

Consultada sobre el posible efecto de este encuentro en las negociaciones regionales de Extremadura, Rodríguez de Millán descartó que la reunión interfiera de manera directa. No obstante, puntualizó que Vox “toma nota” y reiteró que resulta incoherente que, mientras se mantienen conversaciones sobre la formación de gobierno autonómico, el líder del PP participe en un encuentro con Sánchez. “No puede ser negociar en Extremadura y mientras tanto tenemos al líder nacional (del PP) sentándose con Sánchez, pero eso lo tendrán que explicar ellos”, expresó en declaraciones recogidas por Europa Press.

En relación con los términos de la negociación en Extremadura, la portavoz precisó que las prioridades de Vox no se centran en la distribución de cargos o consejerías, sino en el cambio de políticas en áreas consideradas estratégicas por el partido. Matizó que la decisión de participar en el Ejecutivo busca garantizar la aplicación efectiva de las transformaciones pactadas y evitar experiencias anteriores en las que, según Vox, el PP incumplió compromisos. Así lo manifestó Rodríguez de Millán: “Será satisfactorio para nosotros que Guardiola cambie el rumbo de las políticas y si para dar cumplimiento a esas políticas hay que entrar (en el gobierno), pues habrá que entrar”.

El medio Europa Press destacó que la comparecencia de Rodríguez de Millán se produce después de una serie de resultados electorales que modificaron el panorama político en Extremadura y a nivel nacional, así como en medio de informaciones sobre investigaciones judiciales que afectan a figuras cercanas al Partido Socialista. Vox, en este escenario, mantiene una línea de crítica hacia los principales partidos y reitera que la colaboración del PP con el PSOE en asuntos como la política exterior refuerza la posición del gobierno.

La decisión de Feijóo de participar en la reunión sobre el eventual envío de tropas españolas a Ucrania ha generado debate en el Congreso y entre los propios miembros de la oposición, según el seguimiento realizado por Europa Press. Vox sitúa este encuentro como un elemento relevante dentro de un contexto de crisis interna para el PSOE y de discusiones en torno al futuro de la política internacional española vinculada al conflicto en Ucrania.