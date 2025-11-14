Cómo verá la astronauta española Sara García Alonso el eclipse de sol total de agosto de 2026: “Ese día nos fascinaremos todos”

Volver a conectarse, a encontrar el lado humano es el único modo para acercar la ciencia a las personas. (Composición fotográfica/Canva)

El 12 de agosto de 2026, durante dos minutos, todas las miradas en España estarán dirigidas hacia el cielo en lo que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Se trata de “algo muy extraordinario”, según lo ha definido Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta, durante la jornada Catalunya mira al cel.

El evento, organizado por el Govern en Barcelona, tuvo lugar ayer, 13 de noviembre, y ha sido considerado el “pistoletazo” de salida al Año del Eclipse Solar Total de 2026. Además de un evento de gran impacto social, se trata de una oportunidad única “para impulsar la divulgación científica, la educación y la investigación en todo el país”, afirman los organizadores del evento.

El evento ha contado con varios expertos en el ámbito científico, divulgadores e instituciones internacionales como la UNESCO y la Agencia Espacial Europea, entre los cuales se encuentra Sara García, la primera mujer española en ser seleccionada y recibir entrenamiento de astronauta por la ESA.

Sara García, sobre el eclipse

Durante la conferencia, Sara ha destacado el impacto del eclipse a nivel científico, como una oportunidad única para acercar la ciencia a las personas: “Lo que observas, lo que entiendes, porque lo has palpado, porque lo has visto, permea mucho más en tu cerebro que lo que te dicen los libros, lo que estudias o lo que puedes ver a través de pantallas”.

Sara ha destacado que es un evento extraordinario, porque “que te pille en tu propio país no es algo que ocurra todos los días”. Por tanto, la astronauta insiste que tener la oportunidad de experimentarlo en primera persona es algo “que nunca se olvida”. Para ello, la científica ve en este fenómeno una ocasión para interesarse por la ciencia y por la tecnología, para dejarse que nos inspire y nos cautive a todos.

Entre la ciencia y la desinformación

En una reciente entrevista para El País, la experta ha condenado la desinformación en el ámbito científico que ha sacado sobre la mesa “capítulos que ya habíamos pasado y veo que hay que volver a desempolvar esos libros y justificar otra vez cosas que ya estaban más que demostradas”.

Hace especial hincapié a los influencers sin formación científica que comparten bulos en las redes sociales: “Está bien cuestionarse las cosas, eso no lo voy a criticar, pero hay que poner ciertos límites. La realidad que conocemos se basa en años y años de estudio, de ir aportando al conocimiento. No podemos tirar milenios de conocimiento por tierra”.

Sin embargo, la científica ha mostrado optimismo en cuanto a iniciativas como la organizada en Cataluña y espera que el eclipse solar que ha provocado tanto interés sirva como puente entre las personas y la ciencia: “Todos vamos a mirar al cielo al mismo tiempo y… Es algo muy extraordinario”, afirma Sara, en un mundo de constantes estímulos y un flujo de información que nunca se detiene: “Pues ese día nos fascinaremos todos, me parece algo maravilloso”.