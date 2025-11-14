España

Cómo verá la astronauta española Sara García Alonso el eclipse de sol total de agosto de 2026: “Ese día nos fascinaremos todos”

En un mundo de desinformación científica, la experta ha destacado la importancia de encontrar una conexión entre la ciencia y las personas. En el eclipse, ella ve una primera oportunidad para hacerlo

Guardar
Volver a conectarse, a encontrar
Volver a conectarse, a encontrar el lado humano es el único modo para acercar la ciencia a las personas. (Composición fotográfica/Canva)

El 12 de agosto de 2026, durante dos minutos, todas las miradas en España estarán dirigidas hacia el cielo en lo que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Se trata de “algo muy extraordinario”, según lo ha definido Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta, durante la jornada Catalunya mira al cel.

El evento, organizado por el Govern en Barcelona, tuvo lugar ayer, 13 de noviembre, y ha sido considerado el “pistoletazo” de salida al Año del Eclipse Solar Total de 2026. Además de un evento de gran impacto social, se trata de una oportunidad única “para impulsar la divulgación científica, la educación y la investigación en todo el país”, afirman los organizadores del evento.

El evento ha contado con varios expertos en el ámbito científico, divulgadores e instituciones internacionales como la UNESCO y la Agencia Espacial Europea, entre los cuales se encuentra Sara García, la primera mujer española en ser seleccionada y recibir entrenamiento de astronauta por la ESA.

Sara García, sobre el eclipse

Durante la conferencia, Sara ha destacado el impacto del eclipse a nivel científico, como una oportunidad única para acercar la ciencia a las personas: “Lo que observas, lo que entiendes, porque lo has palpado, porque lo has visto, permea mucho más en tu cerebro que lo que te dicen los libros, lo que estudias o lo que puedes ver a través de pantallas”.

Sara ha destacado que es un evento extraordinario, porque “que te pille en tu propio país no es algo que ocurra todos los días”. Por tanto, la astronauta insiste que tener la oportunidad de experimentarlo en primera persona es algo “que nunca se olvida”. Para ello, la científica ve en este fenómeno una ocasión para interesarse por la ciencia y por la tecnología, para dejarse que nos inspire y nos cautive a todos.

Entre la ciencia y la desinformación

En una reciente entrevista para El País, la experta ha condenado la desinformación en el ámbito científico que ha sacado sobre la mesa “capítulos que ya habíamos pasado y veo que hay que volver a desempolvar esos libros y justificar otra vez cosas que ya estaban más que demostradas”.

Hace especial hincapié a los influencers sin formación científica que comparten bulos en las redes sociales: “Está bien cuestionarse las cosas, eso no lo voy a criticar, pero hay que poner ciertos límites. La realidad que conocemos se basa en años y años de estudio, de ir aportando al conocimiento. No podemos tirar milenios de conocimiento por tierra”.

Sin embargo, la científica ha mostrado optimismo en cuanto a iniciativas como la organizada en Cataluña y espera que el eclipse solar que ha provocado tanto interés sirva como puente entre las personas y la ciencia: “Todos vamos a mirar al cielo al mismo tiempo y… Es algo muy extraordinario”, afirma Sara, en un mundo de constantes estímulos y un flujo de información que nunca se detiene: “Pues ese día nos fascinaremos todos, me parece algo maravilloso”.

Temas Relacionados

EclipseEclipse solarCienciaCiencia EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Madrid reta a Sánchez y rechaza crear el registro de objetores de conciencia al aborto pese al requerimiento del Gobierno

Ayuso se niega a “crear una lista de médicos” y deja la resolución en manos de los tribunales

Madrid reta a Sánchez y

Alba Carrillo critica la edición de ‘Hasta el fin del mundo’ en TVE: “No me he visto representada y me duele”

La concursante ha publicado un vídeo en el que denuncia que el programa se ha centrado en sus conflictos con Cristina Cifuentes y ha omitido otros aspectos de su viaje

Alba Carrillo critica la edición

El PP compara ‘La Perla’ de Rosalía con Pedro Sánchez: “Medalla de oro al más cabrón. El mayor desastre mundial”

El secretario general del PP, Miguel Tellado ha recurrido a la canción para mencionar al presidente del Gobierno: “Creo que en estos momentos Pedro Sánchez se ha convertido en la perla, la perla de España”

El PP compara ‘La Perla’

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten por alimento con alérgeno no declarado

Este aviso exhorta a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

¿Eres alérgico? Autoridades sanitarias advierten

De dónde proceden las 131.000 toneladas de naranjas que venderá Mercadona en los próximos 12 meses

De octubre a agosto el supermercado propiedad de Juan Roig ofrecerá a sus clientes productos de distintas regiones agrícolas de España

De dónde proceden las 131.000
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP compara ‘La Perla’

El PP compara ‘La Perla’ de Rosalía con Pedro Sánchez: “Medalla de oro al más cabrón. El mayor desastre mundial”

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una venezolana de origen sefardí: un rabino certificó que sus antepasados judíos fueron expulsados en 1492, pero sin validez

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

ECONOMÍA

De dónde proceden las 131.000

De dónde proceden las 131.000 toneladas de naranjas que venderá Mercadona en los próximos 12 meses

Números ganadores del Super Once del 14 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No te pueden despedir tras una baja médica”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Banderazo de salida al Nuevo Barrio Campamento de Madrid con la adjudicación de las obras de demolición

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”