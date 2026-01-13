España

Nace un bebe en plena calle en Madrid cuando la madre se dirigía al hospital: “La asistencia la ha realizado el papá del niño”

Sanitarios de SAMUR-Protección Civil han atendido al recién nacido que estaba "un poco hipotérmico" pero se ha recuperado "rápidamente"

Guardar
SAMUR ha atendido a una madre y su bebé al que ha dado a luz cuando se dirigía al hospital con su pareja

Una mujer ha dado a luz en plena calle en la madrugada de este martes en el distrito madrileño de San Blas. La madre, que se dirigía junto a su pareja al hospital tras romper aguas, se ha puesto de parto antes de lo previsto.

Sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido hasta el lugar y han atendido a madre e hijo, que ya están en el centro sanitario y se encuentran en perfecto estado de salud.

La madre que ha dado
La madre que ha dado a luz en la calle junto a los sanitarios de SAMUR-Protección Civil en la ambulancia. (Emergencias Madrid)

“La asistencia la ha realizado el propio papá del niño”, cuenta una de las sanitarias del servicio municipal de asistencia sanitaria de urgencias y emergencias extrahospitalarias. “Cuando nosotros hemos llegado, los dos se encontraban bien”, comenta. No obstante, el recién nacido se encontraba “un poco hipotérmico, con un poquito frío por las circunstancias y la temperatura”. “Lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel y rápidamente se ha recuperado, ha cogido pecho y han llegado los dos estupendamente bien al hospital, tanto la mamá como el peque”, ha apuntado.

Temas Relacionados

PartoMadridComunidad de MadridEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las mansiones de Julio Iglesias alrededor del mundo: de su refugio en Bahamas a la mansión de la Costa del Sol

El cantante ha sido acusado por dos extrabajadoras de una de estas propiedades de haberlas agredido sexualmente, según una investigación del diario.es

Las mansiones de Julio Iglesias

Improcedente el despido de una moza de cuadras del ‘Refugio del Burrito’ a la que le imputaron todas las quejas presentadas por la plantilla contra el centro

El tribunal ha subrayado que la empresa no logró acreditar de manera individualizada y concreta los incumplimientos graves que imputaba a la trabajadora

Improcedente el despido de una

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Uno de los rasgos de personalidad más relacionados con el ‘burnout’ es el perfeccionismo”

El psicólogo, especialista en bienestar laboral, señala que esto lleva a la persona a un constante sentimiento de insuficiencia, así como a un estado de alerta continuo

Rafael Alonso, experto en recursos

Una patrulla española de la FINUI recibe disparos de tanques del Ejército de Israel cerca de su posición

Defensa ha advertido que supone una “seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701″

Una patrulla española de la

Sara García Alonso, la única astronauta española, en ‘La Revuelta’: “Nadie se mete a esta profesión para ser rico”

La joven invitada ha respondido a las clásicas preguntas del programa presentado por David Broncano y ha hablado de su situación económica

Sara García Alonso, la única
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de una

Improcedente el despido de una moza de cuadras del ‘Refugio del Burrito’ a la que le imputaron todas las quejas presentadas por la plantilla contra el centro

Una patrulla española de la FINUI recibe disparos de tanques del Ejército de Israel cerca de su posición

Los Testigos de Jehová intentan que se declare la muerte de una mujer que huyó de la organización religiosa para quedarse con su herencia, pero la Justicia los frena

Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 13 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cambio de euro a dólar hoy 13 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”