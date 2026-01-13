Nace un bebe en plena calle en Madrid cuando la madre se dirigía al hospital: “La asistencia la ha realizado el papá del niño”

Una mujer ha dado a luz en plena calle en la madrugada de este martes en el distrito madrileño de San Blas. La madre, que se dirigía junto a su pareja al hospital tras romper aguas, se ha puesto de parto antes de lo previsto.
Sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido hasta el lugar y han atendido a madre e hijo, que ya están en el centro sanitario y se encuentran en perfecto estado de salud.
“La asistencia la ha realizado el propio papá del niño”, cuenta una de las sanitarias del servicio municipal de asistencia sanitaria de urgencias y emergencias extrahospitalarias. “Cuando nosotros hemos llegado, los dos se encontraban bien”, comenta. No obstante, el recién nacido se encontraba “un poco hipotérmico, con un poquito frío por las circunstancias y la temperatura”. “Lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel y rápidamente se ha recuperado, ha cogido pecho y han llegado los dos estupendamente bien al hospital, tanto la mamá como el peque”, ha apuntado.