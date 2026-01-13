Juanjo, veterinario: “Que un perro beba mucha agua puede ser síntoma de varias enfermedades”

Perro bebiendo agua. (Freepik)

La mayoría de las personas que tienen mascotas buscan priorizar su bienestar y garantizar su felicidad, pero no siempre contamos con la información adecuada para hacerlo de manera correcta y efectiva, lo que puede afectar su salud y comportamiento.

Juanjo, un veterinario que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@juanjovetmascotas) en el que profundiza sobre un comportamiento que puede ser más peligroso de lo que parece. “Que un perro beba mucha agua puede ser síntoma de enfermedades diferentes”, explica durante los primeros segundos.

Cuando un perro aumenta de manera significativa su consumo de agua, puede estar reflejando un problema de salud subyacente que requiere atención inmediata. Entre las causas más habituales se encuentran fallos renales, diabetes e hiperadrenocorticismo.

El principal reto es determinar cuándo la cantidad de agua que bebe su mascota es excesiva, ya que varía según la raza, el tamaño, la edad y el nivel de actividad del perro. Por ello, es fundamental observar patrones diarios y prestar atención a cambios repentinos en el comportamiento.

Además de la sed, existen otros signos de alerta que pueden ser el reflejo de una enfermedad. La pérdida de peso inexplicable, cambios en el apetito, letargo, orina frecuente o en mayor volumen, vómitos, diarrea o pelaje opaco son algunos de los síntomas más alarmantes.

Detectar cualquiera de estos indicios de manera temprana permite que el veterinario actúe con rapidez y aumente las probabilidades de un tratamiento exitoso. Por este motivo, es recomendable que los dueños mantengan un registro de la ingesta de agua de su perro y consulten con un especialista ante cualquier variación inusual.

Hábitos que refuerzan la salud de tu perro

Que tu perro esté sano va más allá de la alimentación o detectar estos síntomas. Los hábitos diarios desempeñan un papel fundamental para su bienestar y pueden prevenir diferentes problemas. Uno de los aspectos más relevantes es el ejercicio. Paseos diarios, juegos y actividades que estimulen la mente ayudan a fortalecer músculos, articulaciones y reducen el estrés.

El cuidado dental es otro hábito esencial. Cepillar los dientes de tu perro o proporcionarle juguetes masticables específicos previene la acumulación de sarro, enfermedades gingivales y problemas digestivos derivados de infecciones bucales.

El control preventivo mediante visitas regulares al veterinario permite detectar a tiempo cualquier alteración que no se perciba a simple vista. Las vacunas, desparasitaciones y revisiones de rutina son esenciales para mantener a raya enfermedades frecuentes.

Por último, el bienestar emocional es tan importante como la salud física. Interactuar con tu mascota y ofrecer un entorno seguro ayuda a que tu perro se sienta tranquilo y confiado, fortaleciendo su sistema inmunitario y favoreciendo una vida larga y activa.

Otro aspecto fundamental que contribuye a la salud de tu perro es la nutrición adaptada a sus necesidades específicas. Elegir alimentos de calidad, equilibrados y adecuados a la edad, tamaño y nivel de actividad del animal ayuda a prevenir problemas digestivos, deficiencias nutricionales y sobrepeso.