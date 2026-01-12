Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

Pedro Sánchez, sobre su relación con la Administración de Trump: "Somos un Gobierno proatlantista, pero no admitimos desigualdades en esa relación. Ser proatlantista no significa vasallaje" (Fuente: La Moncloa)

Pedro Sánchez y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se reunieron este lunes en La Moncloa para abordar una agenda marcada por la guerra de Ucrania, las tensiones en el Atlántico Norte y el pulso estratégico en torno al Ártico. Este encuentro sirvió al presidente del Gobierno para fijar con claridad la posición española frente a Estados Unidos y reivindicar una relación transatlántica basada en la igualdad y no en la subordinación. A partir de esa fotografía diplomática, ambos dirigentes comparecieron ante la prensa para desplegar un discurso que mezcló geopolítica, alianzas militares y, en el caso de Sánchez, también política interna.

El jefe del Ejecutivo español no tardó en entrar en uno de los asuntos más delicados del momento: las amenazas procedentes de Washington de anexionarse Groenlandia alegando motivos de seguridad. Sánchez rechazó de plano cualquier lectura que sitúe a Europa en un papel secundario dentro de la alianza atlántica. “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”, afirmó, defendiendo que la seguridad de esa región estratégica debe depender de la Unión Europea y de la OTAN, no de decisiones unilaterales. Mitsotakis se movió en el mismo marco, aunque con un tono más conciliador, al señalar que confía en que existan “soluciones de beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico”.

Para sostener su argumento, Sánchez recurrió al expediente del compromiso español con la OTAN. Recordó que España mantiene a más de dos mil efectivos desplegados en el flanco este de Europa, una presencia que vinculó directamente a la respuesta frente a lo que definió como “el neoimperialismo de Putin” y la amenaza que supone para la seguridad colectiva y para el proyecto europeo. Hace una semana, añadió, se celebró en París una reunión de la coalición de voluntarios para diseñar garantías de seguridad que permitan no solo lograr el fin de la guerra en Ucrania, sino consolidar una paz duradera y justa para el país invadido.

Desde ese punto de vista, el presidente defendió que la vigencia y el vigor de la Alianza Atlántica no están en cuestión, pero sí la forma en que se articulan las relaciones entre aliados. “No se admiten desigualdades”, recalcó, apelando a una comunión de valores que incluye la democracia, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos. España, recordó, ya ha manifestado junto a sus socios europeos que la seguridad colectiva puede responder también a las preocupaciones de Estados Unidos sobre el Ártico sin contradecir los principios multilaterales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en La Moncloa (Eduardo Parra / Europa Press)

Una agenda internacional compartida

La sintonía entre Sánchez y Mitsotakis se extendió al resto de la agenda internacional. Ambos reiteraron su apoyo al pueblo ucraniano y a la necesidad de una salida que combine el alto el fuego con garantías sólidas de seguridad. También coincidieron en la defensa de la solución de dos Estados en Oriente Próximo, una posición que Madrid y Atenas vienen sosteniendo de manera coordinada en los foros europeos.

En el capítulo latinoamericano, los dos dirigentes subrayaron la importancia de una “transición ordenada” en Venezuela, basada en el respeto a los derechos humanos y en la celebración de elecciones libres. Sánchez aprovechó para valorar el “buen hacer” y reconocer el “el trabajo que está haciendo para la liberación de presos políticos” el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La comparecencia dejó espacio igualmente para asuntos de política interna. Sánchez dirigió sus críticas a varias comunidades gobernadas por el PP que se niegan a aplicar la Ley de Vivienda. El presidente defendió que la norma busca contener los precios del alquiler en las zonas más tensionadas y ofrecer mayor protección a los inquilinos, y la vinculó con la nueva propuesta del Ejecutivo de introducir incentivos fiscales a los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler sin recurrir a prácticas especulativas. “Es una medida buena para la gente que no enfrenta a propietarios e inquilinos”, subrayó, al presentar esta vía como una alternativa a los modelos de confrontación que, a su juicio, han dominado el debate sobre la vivienda.

Asimismo, el presidente del Gobierno pidió “dejar a un lado la trifulca partidista” en torno al nuevo modelo de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa su Ejecutivo. Según explicó, la propuesta incrementa en 21.000 millones de euros los fondos destinados a las comunidades autónomas, con el objetivo de reforzar competencias como la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales. Once años después de que el sistema anterior quedara caducado, el presidente defendió que este es el primer modelo que se plantea con la premisa de que “todas las comunidades ganan”, apoyándose en el crecimiento económico para justificar el aumento de recursos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa tras recibir al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en La Moncloa (Eduardo Parra / Europa Press)

También fue preguntado por el manifiesto crítico firmado por el exministro socialista Jordi Sevilla. Sánchez se limitó a recordar que el PSOE es una organización “profundamente democrática” y que respeta todas las opiniones de sus militantes. En cuanto al calendario electoral, reiteró que las próximas generales serán en 2027 y relativizó el impacto de las encuestas que apuntan al auge de la ultraderecha: “Cuando sean las elecciones veremos quién deciden los españoles que lidere el país”.