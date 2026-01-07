España

Groenlandia no es el primer intento de Estados Unidos de comprar un territorio: así consiguió quedarse con Alaska en el siglo XIX

La actitud expansionistas de EE. UU. con el territorio danés recuerda a las posturas intervencionistas de los grandes imperios del siglo XIX

La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia. / Archivo

La era de los grandes imperios terminó con el fin de la Primera Guerra Mundial, pero no las ansias mundanas de querer más. Más territorios por “seguridad nacional” (como afirma el Gobierno de Trump con Groenlandia); más territorios por tratarse de “nuestra tierra” (como llama Putin a Ucrania); más territorios en busca de “recursos vitales” (como excusó Hirohito su ataque a Peal Harbour). Es precisamente ese ‘espacio vital’ (Lebensraum, término original acuñado en Alemania) al que aluden quienes operan bajo la ley del más fuerte.

“Vivimos en un mundo, en el mundo real... que se rige por la fuerza” fueron las palabras exactas del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller a la CNN durante el día de Reyes Magos, como el niño que pide su regalo de Navidad en una carta supervisada por sus padres: un territorio danés autogobernado llamado Groenlandia.

No obstante, esta no es la primera vez que Estados Unidos trata de adquirir territorio que no le pertenece, ya sea comprándolo o invadiéndolo. El estado número 49, Alaska, fue incluido en el país por una transacción del secretario de Estado del momento, William Seward, con Rusia por 7,2 millones de dólares. La cantidad pagada supera la primera propuesta de EE. UU. para poseer Groenlandia: un año después de la compra (1869) y por 5,5 millones de euros. Pero ¿qué le llevó a Estados Unidos a comprar al que se convertiría en el estado más extenso del país?

Noticia en ampliación.

