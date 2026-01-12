Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid. (Gabriel Luengas/Europa Press)

En pleno ciclo electoral autonómico, Vox continúa en pleno ascenso en las encuestas. Así lo ha mostrado el último estudio elaborado por el instituto 40dB para el diario El País y la Cadena SER, que ha mostrado que el partido de Santiago Abascal conseguiría en torno al 18% del electorado si se celebrasen hoy elecciones generales.

Este resultado representa una subida de 5,5 puntos porcentuales respecto a las pasadas elecciones generales, cuando la formación de extrema derecha se quedó a seis diputados de alcanzar la mayoría absoluta junto al Partido Popular. Según el mismo sondeo, el bloque de la derecha —PP y Vox— ha ampliado su ventaja sobre la izquierda hasta 13 puntos, impulsado tanto por el retroceso del PSOE como por el descenso de Sumar y Podemos.

La correlación de fuerzas que prevén las encuestas ya pudo constatarse en las pasadas elecciones extremeñas el pasado mes de diciembre, cuando los de Abascal duplicaron su resultado electoral y el PP consiguió sumar un nuevo escaño para su bancada.

Pero como ya ocurrió en aquellos comicios, los de Alberto Núñez Feijóo no consiguen rentabilizar el descontento del voto socialista como los de Santiago Abascal. A pesar de que el nuevo panorama refleja un trasvase de votantes desde el bloque progresista hacia la derecha, según esta encuesta los de Alberto Núñez Feijóo registran una subida de apenas medio punto con respecto al anterior barómetro, alcanzando el 31,5%, situándose casi dos puntos por debajo de su resultado en 2023.

El descontento socialista y el votante más fiel

¿Cuál es la receta del éxito de Vox? Por un lado, la capitalización del hundimiento socialista y por ende, de la abstención. Según otro estudio de Sigma Dos para el diario el Mundo publicado el pasado 7 de enero, el 4% de quienes votaron a Sánchez en 2023—312.869 personas—apuesta ahora por Vox, frente a una situación en la que Abascal ya no pierde votos en dirección contraria. El sondeo de 40db matiza además que Vox lograría captar cerca de un 13% de votantes procedentes de la abstención, lo que lo sitúa como el partido que más electores recupera en este segmento

El batacazo del PSOE quedó reflejado en ambos estudios. En el más reciente, el PSOE se quedaría en un 27,1% de estimación de voto, siete décimas menos que en la oleada previa y casi cinco puntos menos respecto a las últimas elecciones. En el sondeo de Sigma Dos, el partido liderado por Pedro Sánchez obtendría en estos momentos el respaldo del 26,5% del electorado lo que supone una caída de cinco puntos respecto al 31,7% alcanzado en los anteriores comicios. Este descenso llega después de un mes de diciembre marcado por una sucesión de escándalos y polémicas que han afectado tanto al propio Gobierno como a la dirección socialista.

Por otro lado, Vox cuenta con el votante más fiel, a pesar de las posturas de su partido en temas controvertidos como su posición pro-israelí o su seguidismo hacia el presidente estadounidense Donald Trump.

Sangría de votos en Sumar y posible campanada de Alvise

El retroceso es aún mayor en las formaciones situadas a la izquierda de los socialistas. El estudio que publica El País habla de un derrumbe en Sumar, que ha descendido 6,4 puntos desde los comicios de 2023, y Podemos, que ha quedado relegado al 3,5%. Solo el 46,3% de quienes respaldaron al partido de Yolanda Díaz en 2023 mantendría su apoyo, mientras que un 24,5% optaría actualmente por Podemos, partido que formaba parte de la coalición en esa elección. Un 9,9% se inclinaría por el PSOE y cerca del 16,5% se encuentra entre la abstención y la indecisión, lo que refleja una confusión total en el electorado de la coalición plurinacional.

En conjunto, los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez —Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC— han alcanzado un 6,1%, casi un punto menos que en los comicios anteriores, de acuerdo al estudio de 40db. Por su parte, Se Acabó la Fiesta, la formación de extrema derecha liderada por Alvise Pérez y que ya dio la campanada en los pasados comicios europeos, entraría en el Parlamento con un 2,1% de los votos si hoy se celebrasen elecciones.

¿La derecha como única vía para la gobernabilidad?

La realidad que muestran las encuestas sitúa a la derecha como única vía aritmética para la gobernabilidad. En ambos sondeos, el PP y Vox, juntos, sumarían más diputados, lo que deja sin opción al bloque progresista, fragmentado y sin posibilidad de reeditar el Ejecutivo.

Sin embargo, la relación entre los líderes conservadores no está exenta de fricciones; Feijóo y Abascal continúan enzarzados en una disputa por captar el voto de centro-derecha y de derecha, y si bien se baraja la posibilidad de pactos de legislatura en comunidades autónomas como Extremadura, los desencuentros siguen siendo habituales. A día de hoy, el saldo resultante del intercambio de votos entre ambas fuerzas favorece claramente a Vox, que obtiene un balance positivo respecto al PP.