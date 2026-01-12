España

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

El partido de Santiago Abascal aprovecha el hundimiento del PSOE y la fidelidad de su electorado. El descenso de Sumar y Podemos también contribuye a una derrota con el bloque conservador

Guardar
El presidente de VOX, Santiago
El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid. (Gabriel Luengas/Europa Press)

En pleno ciclo electoral autonómico, Vox continúa en pleno ascenso en las encuestas. Así lo ha mostrado el último estudio elaborado por el instituto 40dB para el diario El País y la Cadena SER, que ha mostrado que el partido de Santiago Abascal conseguiría en torno al 18% del electorado si se celebrasen hoy elecciones generales.

Este resultado representa una subida de 5,5 puntos porcentuales respecto a las pasadas elecciones generales, cuando la formación de extrema derecha se quedó a seis diputados de alcanzar la mayoría absoluta junto al Partido Popular. Según el mismo sondeo, el bloque de la derecha —PP y Vox— ha ampliado su ventaja sobre la izquierda hasta 13 puntos, impulsado tanto por el retroceso del PSOE como por el descenso de Sumar y Podemos.

La correlación de fuerzas que prevén las encuestas ya pudo constatarse en las pasadas elecciones extremeñas el pasado mes de diciembre, cuando los de Abascal duplicaron su resultado electoral y el PP consiguió sumar un nuevo escaño para su bancada.

Pero como ya ocurrió en aquellos comicios, los de Alberto Núñez Feijóo no consiguen rentabilizar el descontento del voto socialista como los de Santiago Abascal. A pesar de que el nuevo panorama refleja un trasvase de votantes desde el bloque progresista hacia la derecha, según esta encuesta los de Alberto Núñez Feijóo registran una subida de apenas medio punto con respecto al anterior barómetro, alcanzando el 31,5%, situándose casi dos puntos por debajo de su resultado en 2023.

El descontento socialista y el votante más fiel

¿Cuál es la receta del éxito de Vox? Por un lado, la capitalización del hundimiento socialista y por ende, de la abstención. Según otro estudio de Sigma Dos para el diario el Mundo publicado el pasado 7 de enero, el 4% de quienes votaron a Sánchez en 2023—312.869 personas—apuesta ahora por Vox, frente a una situación en la que Abascal ya no pierde votos en dirección contraria. El sondeo de 40db matiza además que Vox lograría captar cerca de un 13% de votantes procedentes de la abstención, lo que lo sitúa como el partido que más electores recupera en este segmento

El batacazo del PSOE quedó reflejado en ambos estudios. En el más reciente, el PSOE se quedaría en un 27,1% de estimación de voto, siete décimas menos que en la oleada previa y casi cinco puntos menos respecto a las últimas elecciones. En el sondeo de Sigma Dos, el partido liderado por Pedro Sánchez obtendría en estos momentos el respaldo del 26,5% del electorado lo que supone una caída de cinco puntos respecto al 31,7% alcanzado en los anteriores comicios. Este descenso llega después de un mes de diciembre marcado por una sucesión de escándalos y polémicas que han afectado tanto al propio Gobierno como a la dirección socialista.

Por otro lado, Vox cuenta con el votante más fiel, a pesar de las posturas de su partido en temas controvertidos como su posición pro-israelí o su seguidismo hacia el presidente estadounidense Donald Trump.

Sangría de votos en Sumar y posible campanada de Alvise

El retroceso es aún mayor en las formaciones situadas a la izquierda de los socialistas. El estudio que publica El País habla de un derrumbe en Sumar, que ha descendido 6,4 puntos desde los comicios de 2023, y Podemos, que ha quedado relegado al 3,5%. Solo el 46,3% de quienes respaldaron al partido de Yolanda Díaz en 2023 mantendría su apoyo, mientras que un 24,5% optaría actualmente por Podemos, partido que formaba parte de la coalición en esa elección. Un 9,9% se inclinaría por el PSOE y cerca del 16,5% se encuentra entre la abstención y la indecisión, lo que refleja una confusión total en el electorado de la coalición plurinacional.

El líder de Vox, Santiago Abascal, eleva las exigencias de Vox en las negociaciones con el PP para el nuevo Gobierno en Extremadura

En conjunto, los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez —Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC— han alcanzado un 6,1%, casi un punto menos que en los comicios anteriores, de acuerdo al estudio de 40db. Por su parte, Se Acabó la Fiesta, la formación de extrema derecha liderada por Alvise Pérez y que ya dio la campanada en los pasados comicios europeos, entraría en el Parlamento con un 2,1% de los votos si hoy se celebrasen elecciones.

¿La derecha como única vía para la gobernabilidad?

La realidad que muestran las encuestas sitúa a la derecha como única vía aritmética para la gobernabilidad. En ambos sondeos, el PP y Vox, juntos, sumarían más diputados, lo que deja sin opción al bloque progresista, fragmentado y sin posibilidad de reeditar el Ejecutivo.

Sin embargo, la relación entre los líderes conservadores no está exenta de fricciones; Feijóo y Abascal continúan enzarzados en una disputa por captar el voto de centro-derecha y de derecha, y si bien se baraja la posibilidad de pactos de legislatura en comunidades autónomas como Extremadura, los desencuentros siguen siendo habituales. A día de hoy, el saldo resultante del intercambio de votos entre ambas fuerzas favorece claramente a Vox, que obtiene un balance positivo respecto al PP.

Temas Relacionados

PSOEVoxPPSumarEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

España no se despide del frío y la Aemet prevé “nuevos frentes asociados a borrascas” que “barrerán” el país con lluvia y nieve

Las precipitaciones serán más intensas en Galicia, Castilla y León y Extremadura

España no se despide del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

Sara Carbonero evoluciona favorablemente: su estado de salud tras una intervención que “la ha cogido menos fuerte”

La comunicadora se encuentra ya en planta y a la espera de seguir mejorando para poder ser dada de alta

Sara Carbonero evoluciona favorablemente: su

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio en Indonesia: “Estoy agradecida de haber vivido lo que viví con mis 4 ángeles”

La mujer de Fernando Martín agradece el apoyo recibido en un mensaje en redes sociales

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio

Avance de ‘La promesa’ del 12 al 16 de enero: el inquietante diagnóstico sobre la salud mental de Ángela

La serie de La 1 afronta una semana clave marcada por el psiquiatra de Ángela, decisiones límite y varias verdades que amenazan con salir a la luz

Avance de ‘La promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Lugo descarta

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

Un acuerdo verbal por WhatsApp y un pago mensual de 350 euros no evita el desahucio de una madre y su hija de seis años de una vivienda protegida

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”