La casa de ‘GH Dúo’ suma una nueva concursante del universo de ‘La isla de las tentaciones’ mientras Carlos Lozano se sincera entre lágrimas

Los concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

Las primeras jornadas de convivencia en GH DÚO 4 han bastado para que estallen las tensiones y se dibujen bandos muy definidos dentro de la casa de Tres Cantos. Uno de los momentos más intensos hasta ahora lo ha protagonizado Carlos Lozano, que ha vivido un episodio especialmente delicado al posicionarse, de forma firme y muy emocional, en defensa de Cristina Piaget, una de las concursantes más señaladas de esta edición.

El detonante del conflicto ha sido una infracción aparentemente menor, pero con grandes consecuencias: el robo de comida. Cristina Piaget reconoció haber cogido unos gofres de una zona restringida de la casa, incumpliendo las normas establecidas por la organización. El gesto provocó un aluvión de reproches por parte de varios compañeros, que consideraron que su acción podía acarrear sanciones colectivas. Las críticas se intensificaron durante la gala de GH DÚO: cuentas pendientes, donde la modelo fue duramente cuestionada por buena parte del grupo.

En ese contexto, Carlos Lozano se erigió como su principal apoyo. El presentador, visiblemente afectado, acudió al confesionario para hablar con Ion Aramendi y expresar su indignación por lo que considera una falta absoluta de empatía dentro de la casa. Lejos de restar importancia a lo sucedido, Carlos centró su discurso en el impacto emocional que la situación estaba teniendo en su compañera, recordando que se trata de su primera experiencia en un reality y que la presión puede resultar abrumadora.

La tensión aumentó cuando Cristina decidió no participar en la prueba semanal que debía realizar junto a Lozano. Una decisión que, lejos de molestarle, reforzó su postura protectora. “No vamos a poder hacer la prueba porque Cristina está nerviosa, es su primer reality, tiene sus dudas, no la entienden, se cabrean. Y yo parezco aquí el papá y el defensor de ella. Lo importante es que ella esté bien y que si ella es mi pareja y no le apetece hacer la prueba, pues no se hace. Total, no le gusta la hamburguesa, pues no se hace”, explicó.

El discurso de Carlos fue creciendo en intensidad hasta romperse emocionalmente. Entre lágrimas, denunció la dureza con la que algunos concursantes habían juzgado a Cristina, asegurando que no actuó con mala intención y que la reacción colectiva había sido desproporcionada. Su mensaje fue directo: ante alguien que sufre, lo primero debería ser escuchar y ayudar, no señalar ni atacar.

La falta de sensibilidad que percibió en sus compañeros fue lo que más le afectó. Según expresó, le resulta incomprensible que, en un programa de convivencia, se priorice la estrategia o el beneficio personal frente al apoyo humano. Sus palabras generaron un fuerte impacto tanto dentro como fuera de la casa.

Cristina responde

Por su parte, Cristina Piaget dio su versión de los hechos. “Comí unos waffles que tenían mucha fibra una sola vez. Nos venía muy bien... La verdad que entré muy cansada y cuando nos explicaron las normas, pensaba que había nivel de castigo. Pensaba que si entraba a la sala VIP se penalizaba más que en el almacén y supuse que esos waffles eran parte de nuestro desayuno y dije ‘bueno…'“. Incluso admitió que intentó esquivar a las cámaras, algo que Ion Aramendi aprovechó para recordarle que la casa cuenta con decenas de dispositivos de grabación y que es imposible ocultar cualquier acción.

Las explicaciones de la modelo no convencieron a todos. Concursantes como Anita Williams, Belén Rodríguez, Carmen Borrego o Sonia Madoc se mostraron especialmente críticas, cuestionando que no pensara en el grupo antes de coger comida extra. Aun así, Cristina pidió disculpas públicamente y reconoció que nunca imaginó que su error desencadenaría tal nivel de conflicto.

Sandra se convierte en nueva concursante

Mientras tanto, el reality sigue sumando ingredientes. La organización ya ha anunciado la incorporación de una nueva concursante: Sandra Barrios, rostro conocido de la última edición de La isla de las tentaciones. Su entrada, prevista para los próximos días y tras el estreno de La isla de las tentaciones 9: cuatro meses después, promete agitar aún más la convivencia, especialmente por los grandes momentos que ha protagonizado la gaditana en el programa.

'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).