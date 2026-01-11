Quién es John Guts, el desconocido falso novio de Belén Ro en ‘GH Dúo 4′ que tiene un polémico pasado en los realities de México

John Guts, concursante de 'GH Dúo 4' (Mediaset España)

Ni los seguidores de realities más acérrimos de la televisión en España habían oído su nombre antes de esta edición, pero John Guts se ha sumado como concursante oficial a GH Dúo 4. Su llegada no ha pasado desapercibida: la presentación ante sus compañeros incluyó un elaborado juego mental con Belén Ro, a quien ha hecho creer que habían mantenido una relación sentimental. No obstante, realmente el mexicano es muy famoso en su país, tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y su paso en diferentes realities ha sido tan seguido como polémico.

En México, el nombre de John Guts conecta de inmediato con una trayectoria construida a base de polémicas y estrategias calculadas en los principales formatos de supervivencia del país. Detrás del apodo se encuentra Jonathan Gutiérrez, un exaviador y empresario que ha forjado su presencia mediática en programas como La ley de la Selva, La Venganza de los Ex VIP y especialmente en las dos últimas ediciones de Survivor México, donde adquirió la etiqueta de “villano del año” y se convirtió en uno de los personajes más divisivos de la televisión de entretenimiento en el país.

La notoriedad de Guts en México se apoya en un perfil caracterizado por la estrategia, una actitud desafiante y una tendencia constante a generar conflicto entre sus compañeros de concurso. Durante su participación en Survivor México 2024, destacó tanto en las pruebas físicas, favorecido por una notable capacidad competitiva, como en el juego psicológico del reality, donde su manejo de alianzas frágiles y discursos provocadores dividía a la audiencia.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

Su papel de villano

Si bien logró alcanzar la etapa de unificación, una lesión en la rodilla terminó por forzar su salida de la competición, una decisión con la que logró el reconocimiento de una parte de los seguidores del programa. Regresó al concurso en 2025 buscando revancha en una edición titulada como Héroes y Villanos, en la que obviamente formó parte de los villanos y se convirtió en uno de los principales rivales del equipo de “Héroes”.

La polémica que le acompaña trasciende el terreno de juego para alcanzar también el ámbito personal y sentimental. John Guts protagonizó una relación con la influencer Brenda Zambrano, reconocida participante de Acapulco Shore y otros programas mexicanos, relación que terminó envuelta en múltiples rumores y comentarios dentro y fuera de las redes sociales.

Guts se describe a sí mismo como "impulsivo, manipulador y polarizador“, atributos que le han permitido consolidar un papel de antagonista dentro de la farándula televisiva mexicana. Parte de su atractivo, y de la controversia que despierta, reside en esa forma de dinamitar la convivencia, romper las alianzas más endebles y someter la armonía de sus grupos a constantes pruebas de desgaste, según los testimonios recogidos por la prensa de su país.

John Guts en 'Survivor' (Azteca Uno)

John Guts, en ‘GH Dúo’

Además de su faceta televisiva, John Guts es empresario y cantante, actividades que ha compaginado con la producción de sus propios temas y una marcada orientación al negocio. A lo largo de sus diferentes incursiones en realities, especialmente en los formatos centrados en la supervivencia, ha asegurado haberse proclamado “el villano de villanos”.

Con estos antecedentes, su aparición en GH Dúo supone su primer gran reto ante el público español. Lo que en México ha funcionado como tarjeta de presentación, la capacidad para incomodar, fracturar alianzas y reactivar continuamente los conflictos internos, se pone ahora a prueba en un formato nuevo y ante una audiencia que apenas comienza a descubrir su perfil. Además, tendrá que complementarse con las otras dos componentes de su trío: Belén Rodríguez y Carmen Borrego.