España

Lista oficial de los concursantes de ‘GH Dúo’: de Anita Williams a Antonio Canales

El programa de Telecinco calienta motores para su estreno a principios del 2026

Guardar
Jorge Javier Vázquez en 'GH
Jorge Javier Vázquez en 'GH DÚO' (MEDIASET ESPAÑA).

Tras el fin de Gran Hermano 20, Telecinco vuelve a apostar por uno de sus formatos más reconocibles, Gran Hermano Dúo, que estrenará una nueva edición en 2026. El cierre de GH 20, protagonizado por concursantes anónimos y marcado por unos resultados de audiencia discretos, ha hecho que la cadena opte de nuevo por una fórmula que mezcla convivencia, rostros populares y cuentas pendientes: parejas o tríos de famosos compartiendo la casa de Tres Cantos con un único objetivo, llegar hasta el final y hacerse con el premio.

El formato no es nuevo para la audiencia. Se estrenó en 2019, cuando María Jesús Ruiz se proclamó vencedora. Tras un tiempo fuera de la parrilla, regresó en 2024 con Lucía Sánchez como ganadora y volvió a repetirse en 2025, edición en la que Marieta Sola se impuso al resto de participantes. Ahora, Mediaset confirma su continuidad con una cuarta edición que pretende reactivar el interés del público y reforzar el universo de realities de la cadena.

Como es habitual, los primeros nombres se han ido desvelando de forma progresiva en distintos programas del grupo. Aunque todavía no se conocen las parejas o combinaciones definitivas, ya hay concursantes confirmados que prometen generar titulares desde antes de cruzar la puerta de la casa.

Anita Williams

La primera en anunciarse fue Anita Williams. La joven barcelonesa, de 27 años, encadena así su tercer reality en Mediaset en apenas un año. Su salto a la fama se produjo en La isla de las tentaciones, donde protagonizó una de las tramas más comentadas de su edición con José Carlos Montoya, a quien conoció participando en El Conquistador de RTVE. Posteriormente, volvió a coincidir con su expareja en Supervivientes 2025, donde los reencuentros y desencuentros marcaron su concurso. Ahora, Anita afronta GH Dúo como un nuevo reto personal y profesional. En su anuncio aseguró que la decisión no fue fácil y reconoció que lo más complicado será separarse de su hijo, pero se mostró convencida de que esta experiencia marcará un punto de inflexión en su vida durante 2026.

Anita Williams. (Instagram)
Anita Williams. (Instagram)

Raquel Salazar

El segundo nombre confirmado es el de Raquel Salazar, conocida por el gran público gracias a Los Gipsy Kings. La autodenominada “reina del brilli brilli” se adentra ahora en la casa con la intención de mostrarse sin filtros, lejos del móvil y expuesta las 24 horas del día. Raquel no es ajena al universo Gran Hermano: su hija, Noemí Salazar, participó en GH VIP 7, edición en la que Raquel vivió un sonado enfrentamiento en plató con Jorge Javier Vázquez. Años después, la matriarca da el paso definitivo para convertirse en concursante y vivir la experiencia desde dentro.

Raquel Salazar en 'Gran Hermano
Raquel Salazar en 'Gran Hermano VIP' (MEDIASET ESPAÑA).

Antonio Canales

El tercer confirmado es Antonio Canales. El bailaor regresa a un reality tras su breve paso por Supervivientes 2021, donde fue el primer expulsado y convertirse en uno de los rostros de la mesa de Sálvame. Lejos de quedarse con esa espina, Canales afronta GH Dúo como una oportunidad de revancha. En su presentación no ocultó su ambición: asegura que, pese a su larga trayectoria y reconocimientos profesionales, aún le queda un reto por conquistar, ganar este formato.

ANTONIO CANALES. (MEDIASET ESPAÑA).
ANTONIO CANALES. (MEDIASET ESPAÑA).

*Lista en elaboración

Temas Relacionados

GH DuoGran Hermano DuoTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

La elección se resolvió por procedimiento negociado sin publicidad

El Gobierno escoge a Indra

Por esto estás más cansado durante las vacaciones que trabajando, según una experta

Dormir muchas horas no compensa el desajuste del reloj biológico si cambian los horarios y se rompen las rutinas básicas

Por esto estás más cansado

Muere el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

Marugán permaneció en el Congreso de los Diputados desde 1982 hasta 2011, sumando ocho legislaturas y tres décadas como representante, además de ser Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero entre 2017 y 2021

Muere el exdirigente socialista Francisco

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

La nueva cuota de solidaridad y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional elevarán las cotizaciones de los salarios más altos el próximo año

Los que cobren más de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno escoge a Indra

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

Bernat Escolano, mecánico: “Estas son cuatro señales que puedes mirar tu mismo para saber si es momento de cambiar de coche”

ECONOMÍA

Los que cobren más de

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Se venden menos casas, pero a precios récord: el metro cuadrado se encarece en España un 6,7% y ya cuesta casi 2.000 euros

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar