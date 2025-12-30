Lista oficial de los concursantes de ‘GH Dúo’: de Anita Williams a Antonio Canales

Jorge Javier Vázquez en 'GH DÚO' (MEDIASET ESPAÑA).

Tras el fin de Gran Hermano 20, Telecinco vuelve a apostar por uno de sus formatos más reconocibles, Gran Hermano Dúo, que estrenará una nueva edición en 2026. El cierre de GH 20, protagonizado por concursantes anónimos y marcado por unos resultados de audiencia discretos, ha hecho que la cadena opte de nuevo por una fórmula que mezcla convivencia, rostros populares y cuentas pendientes: parejas o tríos de famosos compartiendo la casa de Tres Cantos con un único objetivo, llegar hasta el final y hacerse con el premio.

El formato no es nuevo para la audiencia. Se estrenó en 2019, cuando María Jesús Ruiz se proclamó vencedora. Tras un tiempo fuera de la parrilla, regresó en 2024 con Lucía Sánchez como ganadora y volvió a repetirse en 2025, edición en la que Marieta Sola se impuso al resto de participantes. Ahora, Mediaset confirma su continuidad con una cuarta edición que pretende reactivar el interés del público y reforzar el universo de realities de la cadena.

Como es habitual, los primeros nombres se han ido desvelando de forma progresiva en distintos programas del grupo. Aunque todavía no se conocen las parejas o combinaciones definitivas, ya hay concursantes confirmados que prometen generar titulares desde antes de cruzar la puerta de la casa.

Anita Williams

La primera en anunciarse fue Anita Williams. La joven barcelonesa, de 27 años, encadena así su tercer reality en Mediaset en apenas un año. Su salto a la fama se produjo en La isla de las tentaciones, donde protagonizó una de las tramas más comentadas de su edición con José Carlos Montoya, a quien conoció participando en El Conquistador de RTVE. Posteriormente, volvió a coincidir con su expareja en Supervivientes 2025, donde los reencuentros y desencuentros marcaron su concurso. Ahora, Anita afronta GH Dúo como un nuevo reto personal y profesional. En su anuncio aseguró que la decisión no fue fácil y reconoció que lo más complicado será separarse de su hijo, pero se mostró convencida de que esta experiencia marcará un punto de inflexión en su vida durante 2026.

Raquel Salazar

El segundo nombre confirmado es el de Raquel Salazar, conocida por el gran público gracias a Los Gipsy Kings. La autodenominada “reina del brilli brilli” se adentra ahora en la casa con la intención de mostrarse sin filtros, lejos del móvil y expuesta las 24 horas del día. Raquel no es ajena al universo Gran Hermano: su hija, Noemí Salazar, participó en GH VIP 7, edición en la que Raquel vivió un sonado enfrentamiento en plató con Jorge Javier Vázquez. Años después, la matriarca da el paso definitivo para convertirse en concursante y vivir la experiencia desde dentro.

Antonio Canales

El tercer confirmado es Antonio Canales. El bailaor regresa a un reality tras su breve paso por Supervivientes 2021, donde fue el primer expulsado y convertirse en uno de los rostros de la mesa de Sálvame. Lejos de quedarse con esa espina, Canales afronta GH Dúo como una oportunidad de revancha. En su presentación no ocultó su ambición: asegura que, pese a su larga trayectoria y reconocimientos profesionales, aún le queda un reto por conquistar, ganar este formato.

