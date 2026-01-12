Este es el pueblo más antiguo de Madrid y uno de los más bonitos de España: una villa medieval con un castillo del siglo XIV y rutas de senderismo

Buitrago de Lozoya, en Madrid (Adobe Stock).

En el imaginario colectivo, Madrid suele evocar el bullicio de una gran ciudad, la oferta cultural inagotable de su centro histórico y la vitalidad de sus parques y terrazas. Sin embargo, más allá de la capital, la Comunidad de Madrid esconde una red de pueblos que completan su riqueza patrimonial y natural. Viajar por estos enclaves supone descubrir fortalezas medievales, murallas centenarias, iglesias de piedra y paisajes de montaña que parecen trasladar al visitante a otra época. Entre todos ellos, hay un lugar que destaca por su antigüedad, su monumentalidad y su privilegiado entorno: Buitrago del Lozoya.

Situado a apenas una hora en coche de la capital, Buitrago del Lozoya es reconocido como el pueblo más antiguo de Madrid, con referencias históricas que se remontan al siglo I antes de Cristo. Su localización, a orillas del río Lozoya y rodeado de montañas, lo convirtió desde tiempos remotos en un enclave estratégico. El principal emblema del municipio es su impresionante muralla medieval, construida entre los siglos XI y XII, y considerada una de las mejor conservadas de España. Declarada Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1993, la muralla de Buitrago, con sus 800 metros de longitud y su adarve visitable, es testimonio del pasado musulmán y cristiano de la localidad.

El recorrido por el adarve bajo es libre, mientras que el sector sur puede visitarse en horario restringido y previo pago de una entrada simbólica. La experiencia permite disfrutar de vistas panorámicas del casco antiguo y del entorno natural, sumergiendo al visitante en la atmósfera de una auténtica villa medieval.

Patrimonio monumental: castillo, templos y puentes

El caso antiguo de Buitrago del Lozoya (Jose María Ligero Loarte, Wikimedia Commons).

El castillo de los Mendoza, situado en el sureste del recinto amurallado, es otro de los grandes atractivos de Buitrago. De origen mudéjar y datado en los siglos XIV y XV, esta fortaleza fue residencia del Marqués de Santillana, de su familia y de figuras históricas como la reina Juana de Portugal y su hija Juana la Beltraneja. El castillo, actualmente en proceso de restauración, destaca por sus siete torres y su ubicación dominante sobre el río. En las inmediaciones se encuentra el Palacio del Bosque, pabellón de caza y retiro nobiliario, visible desde el exterior.

Junto a la muralla, la iglesia de Santa María del Castillo es una parada imprescindible. Su construcción, finalizada en el siglo XIV, se realizó sobre una antigua mezquita. El templo ha atravesado varias fases de reforma, siendo la más relevante la reconstrucción de la techumbre en estilo neo-mudéjar tras el incendio de 1936. El interior guarda un artesonado mudéjar del siglo XV y retablos de gran valor.

No menos singular es la Torre del Reloj, en la plaza de la Constitución, con sus 16 metros de altura y la maquinaria original del siglo XIX. El Puente del Arrabal, conocido también como puente viejo, cruza las aguas del Lozoya y conserva la impronta de la arquitectura tradicional con piedra de granito y mampostería.

Naturaleza, rutas y piscinas para todos los gustos

Más allá de su patrimonio histórico, Buitrago del Lozoya ofrece una variada oferta de ocio al aire libre. A pocos minutos del centro se encuentra el Área Recreativa Riosequillo, que alberga la piscina natural más grande de España, con 4.500 metros cuadrados de lámina de agua y un aforo para más de 2.000 personas. El recinto abre de finales de junio a principios de septiembre, y es gratuito para empadronados parte de la semana.

El municipio es también punto de partida de diversas rutas de senderismo que recorren los valles y montes del entorno. Entre las más destacadas se encuentran la Senda de la Espadaña de Trinidad y Puente de Calicanto (4 km), la Senda Ribera del Río Lozoya (560 metros), la Senda del Embalse de Riosequillo (2,5-7,5 km), la Senda de las Gariñas (8 km), la Senda del Cerro de Cinco Villas (6 km) y la Senda de la Cañada Real Segoviana hasta Bustarviejo (casi 20 km).

Cómo llegar

Desde Madrid el viaje es de alrededor de 1 hora por la carretera A-1. Por su parte, desde Segovia el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por la carretera Soria - Plasencia, la N-110 y la A-1.