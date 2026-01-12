España

Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras confirmarse un caso en Cádiz

La víctima tenía 58 años. El número total de feminicidios asciende a 1.344 desde 2003

La ministra de Igualdad, Ana
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa. (EFE/Mariscal)

El Ministerio de Igualdad ha elevado a tres el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2026 tras confirmar el caso de Cádiz, por lo que el número total de feminicidios asciende a 1.344 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos en España.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 58 años y fue asesinada por su pareja este domingo 11 de enero. No existían denuncias previas por violencia de género. Fueron los agentes de la Guardia Civil de Cádiz quienes informaron en un comunicado que investigaban las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cadáver fue localizado en la madrugada del sábado, en su propio domicilio.

En lo que va de 2026, el Ministerio de Igualdad ha confirmado tres asesinatos por violencia de género: en Jaén, Las Palmas y Cádiz, de forma que Andalucía cuenta con dos casos este año. Igualmente, 2025 acabó con 46 mujeres asesinadas por violencia machista, 14 de ellas, en la comunidad andaluza, la autonomía con mayor número de asesinatos el año pasado, seguida de Cataluña, con cinco.

En cuanto a las nacionalidades de las 46 mujeres asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas, 27 eran españolas (58,7%) y 19 extranjeras (41,3%), al igual que sus agresores. Solo 10 de los 46 agresores machistas contaban con denuncias previas por maltrato hacia la víctima.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Trágico comienzo de año

De la misma manera, 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 8 de enero, se contabilizaban cuatro casos.

En cuanto a las denuncias registradas por parte de las víctimas de este año, dos de ellas habían denunciado a su presunto agresor. Respecto a la nacionalidad, dos eran españolas y una extranjera, el mismo número que en el caso de los agresores.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

(Información elaborada por Europa Press)

Violencia de GéneroViolencia contra las MujeresMachismoCádizAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

