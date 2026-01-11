La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en Cádiz, lo que elevaría a tres las víctimas mortales de 2026

Agente de la Guardia Civil. (Europa Press)

La Guardia Civil investiga el posible asesinato por violencia de género de una mujer de 58 años en la localidad gaditana de Olvera. Durante la madrugada los agentes recibieron el aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer en su propio domicilio, de forma que una patrulla se personó y confirmó los hechos.

Los agentes, según han informado en un comunicado, localizaron al cónyuge, con en el que la mujer estaba conviviendo en su domicilio, y han activado el protocolo judicial para casos de violencia de género, por lo que se han traslado al lugar la jueza de guardia, el médico forense y un equipo territorial de policía judicial. El hombre, de 60 años, ha sido detenido como autor de un delito de violencia de género.

En este caso no constaban denuncias previas por malos tratos contra el agresor. De confirmarse este último crimen, el número de mujeres asesinadas por violencia machista en España se elevaría a tres y a un total de 1.344 desde el 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos datos.

La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha expresado su consternación y ha explicado que la fallecida era una persona muy conocida en la localidad, de 8.000 habitantes y donde prácticamente todos se conocen. “Era una mujer de una familia trabajadora de aquí, conocida tanto ella como sus familiares”, ha señalado, informa la agencia EFE.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día.

Otros dos asesinatos en Jaén y Canarias

La semana pasada la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó el asesinato de Pilar, una mujer de 38 años y nacionalidad española, a manos de su expareja en Quesada (Jaén) el 4 de enero. La víctima había denunciado previamente a su agresor y existía una orden de alejamiento en vigor. La pareja había mantenido una relación sentimental que terminó hace más de un año.

La otra víctima mortal es Czarina, una mujer hispanofilipina de 43 años y madre de dos hijos menores de edad. Fue asesinada por su marido, un hombre de 35 años, el pasado 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria y el feminicida se suicidó tras perpetrar el crimen, por lo que nunca podrá ser juzgado. En este caso también constaban denuncias previas por maltrato contra el agresor.

Pese a que Pilar y Czarina estaban inscritas en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, los mecanismos con los que cuenta el Estado para protegerlas fracasaron.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

En 2025 hubo 46 feminicidios

A lo largo de 2025 un total de 46 mujeres y tres menores de edad fueron asesinados por violencia de género en España. Por comunidades autónomas, Andalucía concentró el 30,4% de los crímenes machistas con 14 mujeres asesinadas, seguida de Cataluña con el 10,9% y 5 feminicidios.

En cuanto a las nacionalidades, de las 46 mujeres asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas, 27 eran españolas (58,7%) y 19 extranjeras (41,3%), al igual que sus agresores. Solo 10 de los 46 agresores machistas contaban con denuncias previas por maltrato hacia la víctima, lo que refleja la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia y protección, así como de garantizar a las víctimas acceso a recursos y apoyo que les permita romper los vínculos de dependencia y denunciar la situación para proteger su vida y la de sus hijos e hijas.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.