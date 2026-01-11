Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

Oferta de empleo para trabajar en alguna isla de las Baleares (Canva)

Aquellos que quieren instalarse en alguna de las islas Baleares o en algún destino soleado la mayor parte del año y cercano al mar, tienen suerte: una cadena de hoteles ha sacado una nueva oferta de empleo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El anuncio promete una nueva experiencia laboral en uno de los destinos más llamativos para el sector hotelero, debido al turismo activo durante todo el año.

Viva Hotels, cadena especializada en turismo familiar y sostenibilidad, ha abierto un proceso de selección para incorporar a veinte nuevos profesionales en diferentes áreas de animación y fitness. Tal y como ha anunciado un boletín informativo publicado por la red EURES España, la convocatoria incluye una “formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados” para quienes resulten seleccionados.

Concretamente, los puestos anunciados se dividen en diferentes categorías, dependiendo de las funciones de cada empleado: animación hotelera, animación infantil, animación deportiva e instructores de fitness. De esta forma, dentro de cada clasificación, la empresa prevé incorporar cinco personas por cada especialidad, con el objetivo de reforzar su propuesta de actividades lúdicas y deportivas, tanto para adultos como para niños y adolescentes.

Proceso de selección y funciones de cada oferta

El proceso de selección exige a los aspirantes acreditar un nivel B2 de inglés y, al menos, un idioma adicional de la Unión Europea. Teniendo en cuenta el contexto de la oferta, el dominio de otras lenguas se valorará especialmente. Además, la convocatoria subraya la importancia de un perfil entusiasta, motivado y adaptado al trabajo en equipo, orientado a “entretener a los clientes”, según puntualiza el documento difundido por la red EURES.

Por su parte, Viva Hotels destaca tres ejes dentro de su propuesta: respeto al entorno natural, bienestar integral de huéspedes y empleados, y fortalecimiento de la relación con la comunidad local. Con más de 27 años de trayectoria, la firma sostiene una política de sostenibilidad y cercanía que se refleja tanto en sus servicios como en sus procesos de selección de personal. En este sentido, cada puesto de trabajo tiene sus propias exigencias:

Los animadores hoteleros tendrán a su cargo la organización de juegos, talleres temáticos y eventos dirigidos a distintos públicos, garantizando una oferta de entretenimiento adaptada a todas las edades.

En animación infantil , la labor se enfoca en la creación de actividades artísticas, juegos grupales y deportes colectivos, entre los que se incluyen minidisco y voleibol.

Para los instructores de fitness , la principal tarea será el diseño y ejecución de sesiones de pilates, yoga, step, baile y actividades acuáticas, siempre bajo la premisa de contar con formación o experiencia en el ámbito deportivo.

En cuanto a la animación deportiva, el perfil requerido debe facilitar la coordinación de actividades grupales como aguagym, ping-pong, excursiones, bailes y gimnasia colectiva.

Las condiciones laborales

Los solicitantes deben tener en cuenta que el empleo contempla un periodo determinado de marzo a noviembre de 2026. Además, los seleccionados firmarán un contrato de jornada completa por 40 horas semanales, distribuidas en horario partido y con dos días libres a la semana. El salario bruto mensual asciende a 1.925,25 euros, a lo que se suma alojamiento y manutención cubiertos por la empresa. Además, quienes completen con éxito toda la temporada podrán acceder a un reembolso de hasta 400 euros en concepto de vuelos, una ventaja adicional para quienes residen fuera de la isla. Igualmente, el proceso de formación inicial, que se realizará en Mallorca, será obligatorio y estará financiado íntegramente por la empresa.

Esta primera etapa formativa tiene como finalidad garantizar la integración y la capacitación de los nuevos empleados antes de su incorporación a los equipos de trabajo. Además, superar esta formación es un requisito imprescindible para iniciar el contrato laboral. Del mismo modo, la convocatoria establece que los candidatos deben tener derecho a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea, lo que implica disponer de nacionalidad española o de cualquier otro país del espacio común, o contar con un permiso de trabajo válido para España.

Las solicitudes se gestionan a través de formularios específicos para cada perfil, donde se requiere adjuntar un currículum actualizado. El plazo para postularse finaliza el 9 de febrero de 2026. La empresa contactará directamente a los preseleccionados y pone a disposición un canal de soporte para resolver dudas sobre el proceso, habilitado en la dirección de correo electrónico eures@soib.caib.es.