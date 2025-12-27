México no alcanzará a España y el país europeo mantendrá el liderazgo económico entre los países hispanohablantes (al menos) hasta 2040

Todos los tipos de monedas del euro. (Europa Press)

La economía española cerrará 2025 en la duodécima posición del ranking mundial y se mantendrá en ese puesto al menos hasta 2040, según la Liga Económica Mundial (WELT), elaborada por el Centre for Economics and Business Research (Cebr). Estas previsiones permitirían a España conservar el liderazgo entre las economías de habla hispana por tamaño de PIB durante todo el horizonte analizado.

De acuerdo con las estimaciones del Cebr, el PIB español alcanzará este año los 1,88 billones de dólares, situándose inmediatamente por detrás de Brasil, que lidera América Latina con 2,26 billones de dólares, y por delante de México, cuya economía se estima en 1,86 billones de dólares. Al no ser Brasil un país de habla hispana, España mantiene la primera posición dentro de este grupo lingüístico.

Las previsiones apuntan a que esta situación se prolongará hasta 2040, cuando la economía española seguiría ocupando el puesto 12 del ranking mundial, con un PIB estimado de 3,37 billones de dólares. En ese escenario, España quedaría justo por detrás de Italia y por delante de Corea del Sur, consolidando su posición relativa pese a los cambios previstos en el equilibrio económico global.

México no rebasará a España

México, que en 2025 sería la segunda mayor economía de habla hispana en el puesto 13 de la Liga Económica Mundial, con un PIB de 1,86 billones de dólares, no lograría rebasar a España por tamaño económico.

Una bandera mexicana ondea. (REUTERS/Gerardo Marin)

Según el informe, al final de las previsiones, el país azteca caería al puesto 15 para 2040, con una PIB proyectado de 3,27 billones de dólares (2,78 billones de euros).

Pérdida de peso de España

A pesar de mantener su posición en el ranking, España ha ido perdiendo peso de forma gradual en la clasificación económica mundial. En 2003 llegó a ocupar la octava posición y la novena en 2009, mientras que desde 2010 se mantiene en el duodécimo puesto.

Dos pantallas muestran la evolución del índice Ibex 35 en la Bolsa de Madrid. (EFE/Altea Tejido)

Por otro lado, teniendo en cuenta el PIB per cápita, la clasificación sitúa a España en el puesto 33 en 2025. A su vez, se prevé que pierda cinco posiciones paulatinamente para situarse en la posición 38 para 2040.

EEUU conservará el liderazgo hasta 2045

A nivel global, Cebr mantiene en el primer lugar del ránking durante todo el periodo de análisis a la economía estadounidense. Sin embargo, advierte de que China, que ocupa durante el mismo tiempo la segunda posición, logrará dar el ‘sorpasso’ en 2045.

Banderas de Estados Unidos y China. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

En este sentido, los autores señalan que esto respondería en mayor medida a la revisión a la baja de las perspectivas a largo plazo de EEUU, más que a una mejora estructural sustancial en el propio desempeño de China.

India reordena el podio mundial

El estudio también confirma el ascenso de la India, que cerrará 2025 como la quinta economía mundial. En 2026 adelantará a Japón para situarse en cuarta posición y en 2029 superará a Alemania. De esta forma, se consolidaría como la tercera economía global al menos hasta 2040.

Un policía monta guardia en la entrada de la sede del Banco de la Reserva de la India en Mumbái. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

En este contexto, Alemania descenderá al cuarto puesto aunque seguirá siendo la mayor economía europea, mientras que Japón pasará a ocupar la sexta posición mundial. Reino Unido escalará hasta el quinto lugar, Francia mantendrá la séptima posición y Canadá seguirá como décima economía. Rusia, por su parte, caerá del octavo al decimosexto puesto e Italia bajará de la novena a la undécima posición.

La economía global en expansión

En conjunto, la economía mundial pasará de unos 117 billones de dólares (99,3 billones de euros) estimados para 2025, hasta alrededor de 227 billones de dólares (192,7 billones de euros) para 2040.

La imagen ilustra la colaboración entre humanos y tecnología en la toma de decisiones estratégicas para el futuro económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al PIB per cápita, Luxemburgo figura en primera posición durante todo el horizonte de las proyecciones, por delante de Irlanda. Este mantendrá su posición de privilegio al menos hasta 2040, mientras que Suiza sería la tercera economía en PIB per cápita durante el mismo periodo.