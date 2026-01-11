España

Juan López, psicólogo: “Estas cinco pautas te ayudarán a no comprar de forma compulsiva en rebajas”

Una planificación detallada antes de acudir a las tiendas ayuda a evitar gastos innecesarios y permite un mayor control sobre las decisiones

Guardar
Montaje de Infobae del psicólogo
Montaje de Infobae del psicólogo Juan López Crujeiras con una imagen de clientes en una tienda durante el primer día de rebajas de invierno, a 7 de enero de 2026. (Europa Press/ Jesús Hellín/TikTok/@psicocrujeiras)

Las rebajas de enero empezaron oficialmente este el pasado 7 de enero de 2026, un día después del día de Reyes, y las grandes marcas de moda y comercios de ya tienen todos sus descuentos en un contexto de consumo más prudente, pero con un interés por parte de los compradores que aún se mantiene. Ropa, calzado y complementos vuelven a concentrar buena parte de la atención, tras un año marcado por el encarecimiento generalizado de estos productos.

El inicio de las rebajas llega este año en un contexto marcado por la desconfianza de los consumidores hacia los descuentos, pero también por un mayor desembolso previsto. Según una encuesta del comparador financiero Banqmi, el gasto medio estimado por persona en las rebajas de enero de 2026 ronda los 105 euros, una cifra que supone un máximo histórico de la serie. El estudio refleja una paradoja cada vez más frecuente: aunque una parte significativa de los consumidores duda de que los descuentos sean realmente atractivos, el importe final destinado a compras sigue creciendo, impulsado en parte por el encarecimiento acumulado de productos básicos como la ropa y el calzado.

En plena temporada de rebajas y con la presión de consumo en aumento, el psicólogo Juan López Crujeiras advierte sobre la facilidad con la que se puede caer en compras impulsivas. “Estas cinco pautas te ayudarán a no comprar de forma compulsiva en rebajas”, anuncia en una de sus publicaciones.

Tener una listo con cinco productos como máximo

“El ir a comprar con una lista clara reduce muchísimo la impulsividad”, señala el psicólogo. Para Crujeiras, que crea contenido sobre de salud mental a través de la cuenta de TikTok (@psicocrujeiras), limitar la lista a “tres, cuatro o cinco cosas como máximo” ayuda a evitar el gasto innecesario.

Evitar el modo “piloto automático”

Intercalar descansos durante la visita a diferentes tiendas puede marcar una diferencia significativa. “En épocas de mucho gasto, como las rebajas, donde todo el mundo está comprando, hay mucho mogollón y todo el mundo tiene como esa urgencia de gastar, vamos un poco en piloto automático, y estas pausas entre tiendas permiten como bajar un poco las revoluciones y esa ansiedad que entra en ese momento por comprar”, sostiene Crujeiras, que destaca la importancia de mantener el control en entornos saturados de estímulos y no dejarse llevar por la corriente.

Con la llegada de las rebajas de enero, aumentan las reclamaciones por fraude al consumidor.

Optar por pagar con efectivo

Al analizar los métodos de pago, el psicólogo destaca la ventaja de evitar las tarjetas: “En las rebajas es muy fácil dejarse llevar porque se ve todo barato y, al pagar con tarjeta, no se tiene constancia exactamente de cuánto se está gastando”. En contraste, recomienda usar dinero en efectivo, afirmando: “Al pagar con efectivo, ves exactamente el dinero que sale de tu cartera, cuánto llevas gastado y cuánto te queda por gastar”.

Una reflexión antes de cada compra

Antes de decidirte por una compra, propone un momento de reflexión: “Haz una pausa de unos segundos antes de comprar algo y, durante esa pausa, pregúntate: ¿Esto es realmente lo que quiero de verdad o es solo un impulso?”. Para Crujeiras, detenerse a cuestionar la necesidad real del producto ayuda a reducir significativamente las adquisiciones motivadas únicamente por la urgencia del momento.

Establecer un límite de gasto

Por último, establecer un gasto máximo resulta fundamental. El especialista sugiere: “Decide antes de salir de casa cuánto puedes gastar, y no algo que sea más o menos, sino diciendo una cifra concreta de forma que se pare cuando se llegue a ese límite”. De esta manera, la autogestión financiera se convierte en una herramienta clave para sortear las tentaciones propias de este período.

Temas Relacionados

PsicologíaRebajasNavidad EspañaAhorroDineroComprasConsumoEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas del

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: conoce los números

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el pulso al

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España