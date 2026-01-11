Juan López, psicólogo: “Estas cinco pautas te ayudarán a no comprar de forma compulsiva en rebajas”

Montaje de Infobae del psicólogo Juan López Crujeiras con una imagen de clientes en una tienda durante el primer día de rebajas de invierno, a 7 de enero de 2026. (Europa Press/ Jesús Hellín/TikTok/@psicocrujeiras)

Las rebajas de enero empezaron oficialmente este el pasado 7 de enero de 2026, un día después del día de Reyes, y las grandes marcas de moda y comercios de ya tienen todos sus descuentos en un contexto de consumo más prudente, pero con un interés por parte de los compradores que aún se mantiene. Ropa, calzado y complementos vuelven a concentrar buena parte de la atención, tras un año marcado por el encarecimiento generalizado de estos productos.

El inicio de las rebajas llega este año en un contexto marcado por la desconfianza de los consumidores hacia los descuentos, pero también por un mayor desembolso previsto. Según una encuesta del comparador financiero Banqmi, el gasto medio estimado por persona en las rebajas de enero de 2026 ronda los 105 euros, una cifra que supone un máximo histórico de la serie. El estudio refleja una paradoja cada vez más frecuente: aunque una parte significativa de los consumidores duda de que los descuentos sean realmente atractivos, el importe final destinado a compras sigue creciendo, impulsado en parte por el encarecimiento acumulado de productos básicos como la ropa y el calzado.

En plena temporada de rebajas y con la presión de consumo en aumento, el psicólogo Juan López Crujeiras advierte sobre la facilidad con la que se puede caer en compras impulsivas. “Estas cinco pautas te ayudarán a no comprar de forma compulsiva en rebajas”, anuncia en una de sus publicaciones.

Tener una listo con cinco productos como máximo

“El ir a comprar con una lista clara reduce muchísimo la impulsividad”, señala el psicólogo. Para Crujeiras, que crea contenido sobre de salud mental a través de la cuenta de TikTok (@psicocrujeiras), limitar la lista a “tres, cuatro o cinco cosas como máximo” ayuda a evitar el gasto innecesario.

Evitar el modo “piloto automático”

Intercalar descansos durante la visita a diferentes tiendas puede marcar una diferencia significativa. “En épocas de mucho gasto, como las rebajas, donde todo el mundo está comprando, hay mucho mogollón y todo el mundo tiene como esa urgencia de gastar, vamos un poco en piloto automático, y estas pausas entre tiendas permiten como bajar un poco las revoluciones y esa ansiedad que entra en ese momento por comprar”, sostiene Crujeiras, que destaca la importancia de mantener el control en entornos saturados de estímulos y no dejarse llevar por la corriente.

Optar por pagar con efectivo

Al analizar los métodos de pago, el psicólogo destaca la ventaja de evitar las tarjetas: “En las rebajas es muy fácil dejarse llevar porque se ve todo barato y, al pagar con tarjeta, no se tiene constancia exactamente de cuánto se está gastando”. En contraste, recomienda usar dinero en efectivo, afirmando: “Al pagar con efectivo, ves exactamente el dinero que sale de tu cartera, cuánto llevas gastado y cuánto te queda por gastar”.

Una reflexión antes de cada compra

Antes de decidirte por una compra, propone un momento de reflexión: “Haz una pausa de unos segundos antes de comprar algo y, durante esa pausa, pregúntate: ¿Esto es realmente lo que quiero de verdad o es solo un impulso?”. Para Crujeiras, detenerse a cuestionar la necesidad real del producto ayuda a reducir significativamente las adquisiciones motivadas únicamente por la urgencia del momento.

Establecer un límite de gasto

Por último, establecer un gasto máximo resulta fundamental. El especialista sugiere: “Decide antes de salir de casa cuánto puedes gastar, y no algo que sea más o menos, sino diciendo una cifra concreta de forma que se pare cuando se llegue a ese límite”. De esta manera, la autogestión financiera se convierte en una herramienta clave para sortear las tentaciones propias de este período.