‘Reyes Magos de Verdad’, el proyecto que le devuelve el espíritu navideño a quienes no reciben un regalo: “Es tan bonito que no puedes dejar de hacerlo”

Una niña recibiendo un regalo de los Reyes Magos (Reyes Magos de Verdad)

“Quiero un dinosaurio”, es la única información que daba un niño de 7 años en su carta a los ‘Reyes Magos de Verdad’, un proyecto que se mueve por casi todas las provincias de España para devolver el espíritu navideño a quienes no reciben un regalo. Cuando Carmen, una de las coordinadoras del proyecto en Sevilla, leyó su carta no sabía a quién asignarle la tarea: “Mandé un email personalizado, porque estaba superpreocupada a ver si me lo iban a traer o si no”, confiesa a Infobae España recordando aquel momento. No obstante, el regalador asignado “se presentó en mi casa con un paquetón tremendo: ‘Le he comprado un tiranosaurio Rex mecatrónico y unos huevos, que cuando los sumerges sale un dinosaurio’, me dijo”.

En el momento de abrir los regalos, el niño “se volvió loco y estuvo hablando del dinosaurio un año entero”, afirma Carmen. Esa efusión, que se repitió al año siguiente -en el que volvió a pedir otro dinosaurio-, es una de las anécdotas que guarda la coordinadora con más cariño de todos los años que ha colaborado con la iniciativa solidaria que desde 2008 moviliza a voluntarios para que niños, mayores y personas con discapacidad en situación vulnerable reciban también sus obsequios personalizados. “Eso es lo bueno, que los reyes regalen lo que tú verdaderamente pides y quieres”, asegura. El proyecto que busca dar un poco de felicidad aquellos que no tienen la oportunidad de tener sus propios regalos, se inició a raíz de “un grupo de amigas que se reunieron para hacerlo a título personal”, explica la sevillana.

Una de las propulsoras, Cristina, nos comenta que la idea nace cuando una conocida suya visitó “un hogar que se llama San José de la Montaña”: “Hablando con las monjas vio que esos niños el día de Reyes no tenían nada. Entonces, mandó un email a amigas y familiares y consiguieron regalos solamente para ese centro. Y el año siguiente, dijo: ‘Oye, ¿y por qué no lo hago en más sitios?’“, narra. Pero la expansión del proyecto no depende de campañas mediáticas, sino de la solidaridad y la fidelidad de quienes participan. “Con el boca a boca ha ido creciendo y ahora estamos, pues en casi todas las provincias de España”, expresa Carmen.

“Si conoces algún centro que tú consideres que necesita ayuda, siempre puedes proponerlo”

‘Reyes Magos de Verdad’ se alimenta a través de una red de coordinadores provinciales que contactan con con centros de menores, residencias de mayores y asociaciones de personas con discapacidad (o viceversa) para identificar a quienes, de otro modo, pasarían la Navidad sin regalos. En el caso de Carmen nos revela que ella tuvo conocimiento de esta acción hace “seis años”, cuando se encontraba “en un bar en noviembre”, un momento en el que ya había empezado la campaña de Navidad.

La organización, que cuenta con 90 coordinadores, empieza “normalmente en octubre a organizarnos”. No obstante, la sevillana tuvo la oportunidad de llevar su propio centro. Al ser universitaria en ese momento, Carmen no tenía dinero suficiente para poder hacer un regalo, por lo que optó directamente en colaborar como coordinadora. “Mandé un correo y dije: ‘Si queréis a alguien para que os ayude y os eche una mano, si lo necesitáis, me gustaría participar’. Y entonces me habló Cristina”, narra para Infobae.

Al comenzar su colaboración “me dijeron si yo conocía algún centro o si necesitaba que me asignaran uno”; y finalmente “me asignó ella un centro y así empezamos”, afirma. De esta forma, el proyecto siempre está abierto a nuevas participaciones: “Si conoces algún centro nuevo que te haya pedido ayuda o que tú consideres que necesita ayuda, siempre puedes proponerlo”, comenta Carmen. Al final, solo “buscamos la manera de llegar a donde nos piden ayuda. No vamos buscando centros para ampliar ni nada, porque son 20.000 regalos lo que hacemos”, narra Cristina.

“Quiénes somos nosotros para decidir quién sí y quién no”

Después de tantos años, la organización ha trabajado con “fundaciones, asociaciones, así como de barrios, grupos juveniles...”, de diferentes grupos de edad y necesidades. La única norma no escrita de ‘Reyes Magos de Verdad’ para contactar con los centros que van a recibir los regalos es que sean lugares “donde verdaderamente se necesite ayuda, porque, por ejemplo, no todas las residencias de ancianos la necesitan", explica Carmen. De hecho, al principio la idea nació para ayudar a los niños “hasta los doce años”; intentando establecer el límite de “donde empieza y termina el niño y empieza un poco más el adolescente”, narra la sevillana.

Sin embargo, “¿quiénes somos nosotros para decidir quién si y quién no?“. Por este motivo, poco a poco, a la vez que venían peticiones de grupos juveniles ”nos fue imposible decir que no". En este sentido, Cristina ha relatado que el reparto de esos regalos fue incluyendo con el tiempo a otros perfiles: “Hay colaboradores que trabajan también en otros centros de mayores, o lo tienen cerca de casa y conocen la realidad, y dijimos, ‘venga, pues también’”. Inmediatamente, se incluyeron igualmente “centros de personas discapacitadas, también sin recursos…”, siempre que cumplan “los requisitos para ser centros receptores”.

Al final, la idea de dar un regalo es obvia: “Por la ilusión”. Pero ver la emoción en la cara de aquellos que no suelen recibir uno, es una sensación especial. “Yo creo que a la gente mayor le hace la misma ilusión que a un chiquillo”, relata Carmen, quien este año está a acargo de un centro de mayores. Y es que, a pesar de que “muy pocas están escritas de su puño y letra” y tengan que pedir ayuda para escribir sus propias cartas; “las colorean o les ponen un dibujo”, porque es su forma de hacer “regalo para la persona que lo va a leer”. En el momento en el que la organización ha ganado fama en algunas provincias, “muchos nos llamaban”, asegura Cristina.

Una mujer de una residencia recibiendo un regalo de los Reyes Magos (Reyes Magos de Verdad)

“Piden cosas de tan poco valor, aunque le compres las tres cosas, a lo mejor no llega a 20 euros”

Para que ‘Reyes Magos de Verdad’ pueda ayudar a cualquier centro hace falta “un coordinador” que se comunique con los colaboradores, quienes envían “el modelo de la carta” a rellenar por los destinatarios. Una vez están todas listas, “me las mandan escaneadas a color. Y entonces lo que yo hago es dividirlas, ponerle un nombre, un código a cada una, que normalmente suele ser el nombre de la persona, y entonces ya empezamos a mandarlas”, explica Carmen. Pero todo esto “tiene bastante tarea porque se manda un correo manual y personalizado”.

Ese cariño con el que trabajan los voluntarios es el mismo que tienen los regaladores, pues “la idea no es que lo compren por Amazon, sino que tú le dediques tiempo a esa carta. Es decir, que tú vayas una tarde a tu barrio o al centro o donde sea con la carta y digas: ‘Hoy le voy a comprar regalo a María Jesús’”. En este sentido, Cristina insiste en que el regalo no puede ser algo que “a alguien le sobra en casa ni lo que se puede conseguir. Que está muy bien también, de hecho hay otras organizaciones que lo hacen y está fenomenal, pero nosotros de lo que se trata es de cumplir el deseo del niño”.

El último paso de la colaboración es muy sencilla: “Cuando ya tengas el regalo, lo traes a mi casa”, expresa la de Sevilla, quien ha almacenado decenas de regalos hasta el día de la entrega al centro. La cantidad de paquetes varía dependiende de la cantidad de centros que gestione cada coordinador, así como las personas a las que hay que ayudar dentro de ellos. “Hay gente que lleva 20 cartas, que es muy asequible, pero es que hay gente que lleva a lo mejor 600, que es una locura”, relata Carmen. De hecho, este año “tengo una compañera que lleva 600 o más”, lo que hay que tener en cuenta que eso se traduce como “600 paquetes, 600 cartas, 600 regaladores... Se le tiene que echar horas”.

La casa de Carmen antes de enviar todos los regalos que ha almacenado en su casa (Imagen cedida)

Por este motivo es fundamental seguir las instrucciones que envía la organización al inicio de la campaña: “Tienen que pedir tres cosas. Más que nada por si no hay una, que puedan coger alguna de las otras dos opciones, sobre todo con los niños,”, explica Carmen. Mientras, los regaladores tienen que ajustarse a un presuesto de “entre unos 25 y 35 euros, porque eso es un buen regalo y además así se iguala un poco el importe a todo el mundo”. Aunque, en los centros de mayores se hacen excepciones y se pueden hacer más de un regalo, debido a que “piden cosas de tan poco valor, aunque le compres las tres cosas, a lo mejor no llega a 20 euros”, asegura.

Bajo su experiencia, Carmen comenta que suelen pedir “cosas que necesitan o que, verdaderamente quieren porque no han tenido nunca la oportunidad de tenerlo”. Algo que hace que la entrega sea aun más emocionante: “Con los niños es verdad que es muy bonito. Pero con las personas mayores se me hace muy entrañable”, añade. Incluso, para este año la experiencia es aún más excitante. “Nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a ir a regalarlos nosotros disfrazados, porque nos han dado permiso”, revela. Ese sentimiento también está presente entre los participantes que “se emocionan” y lo que es mejor, “se implican muchísimo”, comenta la sevillana. Ante su compromiso, que muchos repiten año tras año, la organización les devuleve el favor y “el día de Reyes, le mandamos a todos un correo de: ‘Hoy gracias a ti, la ilusión va a llegar a todos los hogares’”.

Un niño ingresado en el hospital recibiendo un regalo el día de Reyes (Reyes Magos de Verdad)

“Nunca hemos dejado de hacerlo”

Desde su humilde inicio en 2008, ‘Reyes Magos de Verdad’ ha dado un cambio muy grande. “Nosotros lo que tenemos es la web abierta para todo el mundo que quiera participar. Es verdad que es un reto, porque tenemos cada año como más gente y más centros a los que ayudar, pero la gente responde”, asegura Carmen. En este sentido, uno de los aspectos fundamentales es la solicitud de inscripción en la web: “Hay mucha gente que se apunta que no seleccionan ni la opción ‘niño’ ni la de ‘anciano’, sino la de ‘a quién más lo necesite’. Entonces, al final a esa persona le da igual la edad. Simplemente quiere llevar la ilusión donde sea”, relata Cristina. Porque, “si tú tienes ganas de colaborar y tienes ganas de ayudar, ¿qué más da quién reciba el regalo?”.

Del mismo modo, “esto es de todos y al final entre todos nos ayudamos, porque desde Sevilla te piden ayuda y se hace desde Madrid. De Valencia te piden ayuda y se hace desde Galicia”, reflexiona la coordinadora veterana. Esta colaboración ciudadana se copmpleta con la cooperación de algunas empresas como GLS: “Nos hace los envíos entre provincias gratis. Con esto también se puede llegar también a más sitios”, explica. Así, con el compromiso de los regaladores, los coordinadores y otros colaboradores y el deseo por que perdure el espíritu navideño en todos “nunca hemos dejado de hacerlo”. Al final “ es tan bonito que no puedes dejar de hacerlo. Así que la gente repite”, concluye Carmen.