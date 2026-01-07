Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

Foto de archivo de descuentos (Europa Press)

Las rebajas de enero arrancan oficialmente este martes 7 de enero de 2026, apenas un día después del día de Reyes. Como es habitual, el inicio de la campaña viene marcado por la entrada en vigor de los descuentos en tienda física, después de que muchas cadenas adelantaran las ofertas al canal online durante la tarde del día 6.

Grandes marcas de moda y comercios de todo tipo activan desde hoy sus descuentos en un contexto de consumo más prudente, pero con un interés por parte de los compradores que aún se mantiene. Ropa, calzado y complementos vuelven a concentrar buena parte de la atención, tras un año marcado por el encarecimiento generalizado de estos productos.

A diferencia de lo que ocurría hace más de una década, no existe un calendario único de rebajas en España. Desde la liberalización del sector, cada comercio decide cuándo empieza y cuándo termina su campaña de descuentos, lo que provoca diferencias significativas entre unas marcas y otras en cuánto duran las rebajas y hasta dónde bajan los precios

¿Cuándo empiezan y hasta cuándo duran las rebajas?

Aunque el arranque oficial en tiendas físicas se produce este 7 de enero, muchas cadenas llevan ya varios días aplicando descuentos en sus plataformas digitales. En cuanto a la duración, la mayoría de marcas sitúan el final de las rebajas a lo largo del mes de febrero, aunque algunas las prolongan hasta principios de marzo.

Estas son algunas de las fechas orientativas comunicadas por las principales cadenas:

Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties y Zara Home (Inditex) : las rebajas se activan online el 6 de enero y llegan a las tiendas físicas el 7 de enero . El grupo no concreta una fecha de finalización, aunque en años anteriores la campaña se ha prolongado hasta finales de febrero .

Mango : los descuentos arrancan el 7 de enero en tiendas físicas y canal online. En campañas recientes, la marca ha mantenido las rebajas hasta principios de marzo , una referencia que podría repetirse este año.

H&M : las rebajas ya están activas desde los primeros días de enero y, según la planificación habitual de la cadena, suelen finalizar a comienzos de febrero .

El Corte Inglés : la campaña de rebajas comienza el 7 de enero . En 2025, los descuentos se mantuvieron hasta el 28 de febrero , una fecha que sirve como referencia, aunque la empresa no ha comunicado un calendario cerrado para 2026.

Kiabi : la cadena ha fijado el final de sus rebajas de invierno en torno al 8 de febrero , según la información disponible en sus canales comerciales.

Sfera : los descuentos están activos desde los primeros días de enero y la firma prevé mantenerlos hasta finales de febrero , como en campañas anteriores.

Calzedonia : no ha comunicado públicamente una fecha concreta de finalización, aunque habitualmente prolonga sus rebajas durante todo el mes de febrero .

Decathlon : la compañía no establece un periodo cerrado de rebajas, pero mantiene promociones y precios reducidos durante gran parte del invierno, en algunos casos hasta finales de febrero o comienzos de marzo .

Foot Locker: la campaña de descuentos suele extenderse hasta mediados de febrero, aunque la duración exacta puede variar según producto y canal de venta.

En todos los casos, las fechas pueden variar según el canal de venta, la categoría de producto o la evolución del stock disponible.

Cómo evolucionan los descuentos a lo largo de la campaña

En las primeras semanas, el número de productos rebajados suele ser mayor, aunque con descuentos más moderados. A medida que avanza la campaña, el stock se reduce, pero los precios bajan más, especialmente en lo que se conoce como segundas rebajas.

Elegir el momento adecuado depende del objetivo del comprador: quienes buscan variedad y tallas completas suelen optar por los primeros días, mientras que quienes priorizan el mayor descuento asumen el riesgo de encontrar menos opciones conforme avanza febrero.

Encuesta Black Friday

Más cautela, pero mayor gasto previsto

El inicio de las rebajas llega este año en un contexto marcado por la desconfianza de los consumidores hacia los descuentos, pero también por un mayor desembolso previsto. Según una encuesta del comparador financiero Banqmi, el gasto medio estimado por persona en las rebajas de enero de 2026 ronda los 105 euros, una cifra que supone un máximo histórico de la serie.

El estudio refleja una paradoja cada vez más frecuente: aunque una parte significativa de los consumidores duda de que los descuentos sean realmente atractivos, el importe final destinado a compras sigue creciendo, impulsado en parte por el encarecimiento acumulado de productos básicos como la ropa y el calzado.

Los consejos de la OCU para comprar con seguridad

Con el arranque de la campaña, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que durante las rebajas solo baja el precio, no los derechos del consumidor. Los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del comercio y mostrar de forma clara el precio anterior o el porcentaje de descuento aplicado.

La OCU insiste en que la calidad, la garantía y el servicio posventa deben ser exactamente los mismos que fuera del periodo de rebajas. Además, cualquier condición especial -como limitaciones en devoluciones o medios de pago- debe comunicarse de forma expresa al consumidor.

En el caso de las compras online, la normativa ofrece una protección adicional: el comprador dispone de 14 días naturales para desistir de la compra sin necesidad de justificar el motivo. En todos los casos, conservar el tique o comprobante sigue siendo clave para cualquier cambio, devolución o reclamación.