Albares mantiene un primer contacto con Marco Rubio tras la operación de EEUU en Venezuela

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, reportó que durante su intercambio con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ambos abordaron no solo la reciente operación militar en Venezuela, sino también la situación de Ucrania y Gaza. Según detalló el propio ministro Albares a través de un mensaje en la red social X, este contacto representó la primera conversación oficial entre el Gobierno español y la Administración de Donald Trump tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero como resultado de una acción de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Albares subrayó que el Gobierno de España ha sostenido una postura firme frente a los acontecimientos en Venezuela, advirtiendo que la intervención militar estadounidense constituye, según la visión española, una transgresión al Derecho Internacional. La comunicación mantenida por Albares con Rubio cobra relieve debido a que hasta el momento el Ministerio de Asuntos Exteriores español no ha ofrecido detalles adicionales acerca del tono o el alcance exacto del intercambio.

En el mensaje divulgado en X, José Manuel Albares expresó: “He mantenido una conversación con el secretario Rubio sobre la situación en Venezuela”, limitando los detalles sobre el contenido específico del diálogo. El ministro reiteró el respaldo de España “al pueblo venezolano en esta nueva etapa”, una declaración que coincide con los pronunciamientos anteriores del Gobierno español en medio de la crisis política que estalló en Venezuela tras la captura de Maduro. El medio informó que las autoridades españolas han insistido en numerosos foros internacionales sobre la importancia de abordar la crisis venezolana siguiendo los principios del Derecho Internacional y evitando acciones unilaterales.

Además, en el transcurso de la conversación, según reportó el propio ministro y recogió el medio, ambos funcionarios discutieron acerca de los escenarios en Ucrania y Gaza, aunque tampoco en estos temas trascendieron mayores precisiones por parte del Gobierno español. Esta inclusión sugiere que los responsables de la política exterior de ambos países aprovecharon el diálogo para intercambiar posiciones sobre otros dos conflictos de escala internacional, además de la crisis venezolana.

Según ha publicado el medio, la comunicación directa mantenida por Albares y Rubio representa el primer acercamiento relevante desde el inicio de la Administración Trump con el Ejecutivo español tras la mencionada operación en Caracas. El Gobierno español ha insistido en las últimas jornadas en que toda resolución referente a la situación venezolana debe enmarcarse en la legalidad internacional, línea que también se reflejó en la declaración realizada por Albares tras su diálogo telefónico con el secretario de Estado de Estados Unidos.

El medio indicó que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como otras instancias oficiales optaron por no divulgar información adicional en torno a la naturaleza completa de la conversación ni sobre las eventuales implicaciones de este acercamiento diplomático, tanto para la crisis venezolana como para la cooperación bilateral en torno a los conflictos de Ucrania y Gaza.