Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros

Madrid, 10 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión "sin depender de terceros" e incluso "avanzar hacia un ejército europeo".

En una entrevista con EFE, Albares analiza el actual contexto global y reconoce que con la intervención de Estados Unidos en Venezuela o sus amenazas sobre el territorio danés de Groenlandia asistimos, "sin ninguna duda" a "un intento de cambio de las reglas del orden internacional".

Y es ahora cuando Europa, apunta, debe tomar conciencia "de su propia fuerza" y reafirmar sus principios, que pasan por no permitir la guerra en el continente y "no usar nunca la coerción como una herramienta de política exterior".

Albares ratifica el apoyo de España a Ucrania, defiende el respeto a su soberanía e integridad territorial y apuesta por participar en una eventual misión de paz en el futuro.

Moscú ha advertido de que interpretaría un despliegue de tropas internacionales como una amenaza. "La única amenaza para Ucrania y para la seguridad de Europa son precisamente las tropas rusas en Ucrania. Ni Ucrania, ni la UE, ni la OTAN han sido nunca una amenaza para Rusia", responde.

El ministro, que reivindica el "liderazgo" de España en la UE, lamenta que tras "décadas de una alianza sólida" entre Washington y Bruselas, basada en valores comunes y beneficiosa para ambas partes, haya un gobierno en EE.UU., el de Donald Trump, que tenga "otros postulados".

Ante esa actitud, insiste, lo que tienen que hacer los europeos es "no resignarse".

A su juicio, quienes buscan socavar el orden internacional son los mismos que "quieren desmoronar el proyecto europeo", grupo en el que sitúa a todas las fuerzas de extrema derecha, también en España, que intentan "debilitar" a la UE y "resquebrajar la democracia".

En cualquier caso, está seguro de que para la mayoría de los habitantes del planeta "la gran esperanza es Europa", la única que puede transformar su potencia económica en una potencia política y "sentarse con fuerza en la mesa de los grandes poderes".

No quiere el ministro entrar a valorar la ausencia de una respuesta contundente por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia, parte de un Estado -Dinamarca- miembro de la alianza.

Y no cree que las amenazas de Trump deriven en una ruptura de la OTAN. "No lo barajo ni como hipótesis", dice antes de subrayar que sólo los groenlandeses y los daneses pueden decidir sobre la integridad territorial y la soberanía del país.

Durante la entrevista, José Manuel Albares asegura que la ONU es "más necesaria que nunca" aunque admite la necesidad de "actualizar su funcionamiento".

"Hay que adaptar quién se sienta en la mesa, pero nunca los objetivos ni las reglas del juego", dice en una alusión implícita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que está, recuerda, un miembro permanente, Rusia, que inició en 2022 su guerra de agresión a Ucrania.

Tras recordar que a finales de este año la ONU debe elegir nuevo secretario general, puesto que, según apunta, correspondería que fuera de Latinoamérica, defiende que sea por fin una mujer, y asegura que eso es lo que va a reclamar el Gobierno de España. EFE

