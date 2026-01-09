España

Al menos un muerto y varios heridos tras una explosión en una vivienda de Carabanchel

La cuarta planta del inmueble, situado en la calle Azcoitia, muy cerca del colegio Salesianos Carabanchel, ha provocado la caída de parte del forjado de la fachada

Explosión de la vivienda en
Explosión de la vivienda en Carabanchel, este viernes. (Emergencias Madrid)

Una explosión en la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel, ha dejado al menos un muerto y varios heridos este viernes, como ha confirmado Emergencias y fuentes de la Policía. La explosión ha provocado el derrumbe de una parte del edificio y el rescate de cuatro personas.

Fuentes de Europa Press han detallado que ha sido una explosión de gas registrada en dicho bloque, que estaba en obras, situado en el número 36-38. El bloque, construido en 1962, albergaba cuatro plantas.

La Policía Municipal de Madrid ha recibido un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Bomberos de la capital también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a cuatro personas.

Además, sanitarios del Samur-Protección Civil y Summa 112 han atendido a ocho personas con heridas leves. Además, otro herido menos grave será trasladado a un centro hospitalario, según Emergencias.

Hace justo una semana, la madrugada del pasado 2 de enero, una mujer y sus dos hijos fallecían en su vivienda, en un incendio en la calle Moreno del mismo distrito, muy cerca de la comisaria de Carabanchel.

Noticia en ampliación

