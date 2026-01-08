Receta de avgolemono, la sopa griega de arroz, pollo y limón que nació en la Península Ibérica

Avgolemono, una sopa de pollo, huevo y limón típica de la cocina griega (Adobe Stock)

La sopa de arroz y pollo es una de las recetas más reconfortantes que existen, un clásico de las cenas en temporada de frío del que los griegos tienen su propia versión. Se llama avgolemono, y es una sopa a base de pollo, arroz, limón y huevo que bien merece un hueco en nuestra rotación de recetas semanales este invierno.

Su nombre nos desvela los dos ingredientes clave de la receta: avgo, de huevo, y lemono, de limón. Para prepararla, se hace un caldo de pollo, en el que después se cuece arroz para que suelte su almidón y la sopa espese ligeramente. Luego, se mezcla con el propio pollo desmenuzado y se remata con una mezcla de huevo y limón, atemperada fuera del fuego para crear una cremosa emulsión que cambiará por completo la textura del plato.

En verano, la avgolemono se sirve fría, sin arroz, como un primer plato refrescante. En los meses más fríos, por supuesto, esta receta es apreciada por sus poderes reconstituyentes, tanto que las madres griegas la preparan ante los primeros síntomas de un resfriado. Incluso dicen que un plato humeante de sopa avgolemono es la cura perfecta para la resaca después de una noche de excesos. No es de extrañar que esta sopa sea conocida como la ‘penicilina griega’.

A pesar de su gran prevalencia en la cocina tradicional griega, el origen de esta sopa no es griego en absoluto, sino más bien ibérico y judío. Son muchos los gastrónomos e historiadores que trazan una línea directa entre la agristada, una salsa de huevo y limón que la antropóloga británica Claudia Roden denomina “la piedra angular de la cocina sefardí”, hasta el avgolemono griego. De hecho, la versión sefardí de esta sopa es la forma tradicional de romper el ayuno de Yom Kippur para los judíos de zonas como Turquía o los estados balcánicos.

Receta de avgolemono

Para hacer esta cremosa sopa griega, haremos una emulsión, mezclando el huevo y el limón para incorporarlos cuidadosamente al caldo y lograr una textura cremosa sin necesidad de usar nata. El resultado final es una sopa suave, aromática y equilibrada, donde el limón y el pollo se fusionan en un caldo sedoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 10 minutos

Cocción: 50 minutos

Ingredientes

1 pechuga de pollo entera con hueso (o 2 muslos)

1,5 litros de agua

100 g de arroz blanco de grano corto

2 huevos grandes

1-2 limones (zumo fresco)

1 cebolla (opcional, para el caldo)

1 hoja de laurel (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Un poco de perejil o eneldo picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer avgolemono, paso a paso

Coloca el pollo en una olla grande junto con el agua, la cebolla y la hoja de laurel si se usan. Lleva a ebullición, retira la espuma y baja el fuego. Cocina durante 30-40 minutos hasta que el pollo esté tierno. Retira el pollo y cuela el caldo si es necesario. Vuelve a colocar el caldo limpio en la olla y añade el arroz. Cocina hasta que esté tierno, unos 15 minutos. Desmenuza el pollo en trozos pequeños. Puedes devolverlo al caldo o reservarlo para servir aparte. En un bol, bate bien los huevos y añade poco a poco el zumo de limón mientras sigues batiendo. Añade lentamente un par de cucharones de caldo caliente (sin hervir) a la mezcla de huevo y limón, batiendo constantemente para atemperar la mezcla. Este paso es esencial para evitar que el huevo se corte. Vierte la mezcla de huevo y limón a la sopa ya fuera del fuego, removiendo suavemente para que toda la sopa adquiera una textura cremosa. Nunca hiervas la sopa después de añadir la mezcla de huevo y limón, para evitar que cuaje y se formen grumos. Ajusta de sal, pimienta y limón al gusto. Sirve caliente, añadiendo el pollo desmenuzado y decorando con perejil o eneldo si se desea. Sirve de inmediato para disfrutar de su máxima cremosidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 200-250 kcal

Proteína: 18-22 g

Grasas: 6-8 g

Carbohidratos: 18-22 g

Sodio: 600-800 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en refrigeración, en un recipiente hermético, hasta dos días. No se recomienda congelar, ya que la emulsión de huevo puede cortarse y alterar la textura.