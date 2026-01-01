Sebastián Ramírez, abogado: “No presentes la baja voluntaria en tu trabajo, presenta el autodespido”

Un empleado entrega su carta de renuncia (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok y Canva)

“No presentes la baja voluntaria en tu trabajo, presenta el autodespido”. Con este mensaje directo y sin rodeos, el abogado Sebastián Ramírez, conocido en TikTok como @leyesconsebas, alerta a los trabajadores sobre una decisión que puede tener importantes consecuencias económicas y legales. En uno de sus vídeos recientes, advierte de que muchas personas abandonan su empleo pensando que no tienen otra salida, cuando en realidad la empresa está incumpliendo sus obligaciones y existe una alternativa legal que protege mejor sus derechos.

Ramírez explica que es muy habitual que los trabajadores opten por marcharse de forma voluntaria sin revisar antes su situación laboral. “No os imagináis la cantidad de trabajadores que quieren presentar su baja voluntaria cuando en lugar tienen derecho al autodespido porque realmente la empresa está haciendo las cosas mal”, afirma en el vídeo. En estos casos, señala, la decisión de firmar una dimisión puede suponer la pérdida de derechos que después ya no se pueden recuperar.

Cuándo tiene sentido presentar una baja voluntaria

El abogado aclara que la baja voluntaria no es incorrecta en todos los casos. “Evidentemente, tienes que presentar la baja voluntaria cuando, por ejemplo, te quieres cambiar a otro trabajo o estás simplemente cansado, pero no ocurre nada fuera de la normalidad”, explica. Es decir, cuando la salida responde a una decisión personal y no existe ningún incumplimiento por parte de la empresa, esta es la vía habitual.

El problema aparece cuando el trabajador se va porque la empresa no está cumpliendo la ley. Según Ramírez, en estos supuestos la baja voluntaria no solo no soluciona el problema, sino que puede agravar la situación del empleado al dejarle sin protección económica.

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

Incumplimientos empresariales que dan derecho al autodespido

En su intervención, el abogado enumera algunos ejemplos claros. “Si la empresa te está pagando tarde, no te paga o te hacen situaciones incómodas que no te permiten ir a trabajar con normalidad, tienes derecho al autodespido”, señala. También menciona los cambios importantes en las condiciones laborales o los incumplimientos reiterados como situaciones que no deben resolverse con una renuncia.

Tal y como explica en la descripción del vídeo, “muchísimos trabajadores se marchan pensando que ‘no hay otra opción’, cuando en realidad la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones”. En estos casos, insiste, no se trata de irse porque uno quiere, sino porque la situación obliga a hacerlo.

Indemnización y acceso al paro

Una de las claves del autodespido es que permite al trabajador salir de la empresa sin perder derechos económicos. “Con el autodespido tendrás derecho a indemnización y también a subsidio por desempleo”, subraya Ramírez. Esto marca una diferencia fundamental respecto a la baja voluntaria, que en la mayoría de los casos impide cobrar el paro.

Por eso, el abogado insiste en la importancia de informarse antes de firmar nada. “Una decisión mal tomada puede costarte mucho dinero y tiempo”, advierte. Su mensaje final es claro: antes de presentar una baja voluntaria, conviene analizar si la empresa está incumpliendo la ley, porque en muchos casos el autodespido es la opción que realmente protege al trabajador.