Nuevos detalles sobre el estado de salud de Sara Carbonero: su pronóstico tras ser intervenida de urgencia

Sara Carbonero en una imagen de archivo (Europa Press)

Sara Carbonero permanece ingresada en un hospital de Lanzarote tras ser hospitalizada de urgencia el pasado 2 de enero, apenas unas horas después de llegar al Archipiélago Chinijo para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 junto a su pareja, Jota Cabrera, y un grupo de amigos cercanos. Entre ellos se encontraban su inseparable compañera de profesión Isabel Jiménez, así como el maquillador Ion Villar y la instructora de yoga Claudia Valcárcel. La idea inicial de la periodista era regresar a la península para celebrar el cumpleaños de su hijo Martín el día 3, pero la situación médica obligó a cambiar sus planes.

Fuentes de total solvencia consultadas por ¡Hola! aseguran que la expareja de Iker Casillas llegó al centro hospitalario con una fuerte indisposición, lo que motivó su ingreso inmediato con el objetivo de estabilizar su estado. Horas más tarde, la periodista fue intervenida con éxito y, según los últimos partes médicos, se encuentra en recuperación favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. Hasta el momento, se desconoce si la periodista será trasladada a otro centro hospitalario, aunque se sabe que deberá permanecer bajo supervisión médica durante varios días hasta que se confirme su alta. De producirse un traslado, debido a la geografía de las Islas Canarias, el medio más habitual sería el transporte aéreo, generalmente en helicóptero.

(Sara Carbonero e Isabel Jiménez durante el desfile de la firma Pedro del Hierro en la 81ª edición de MBFWM. (José Oliva/Europa Press)

Durante todo el ingreso, Sara ha contado con la compañía constante de su pareja, Jota Cabrera, con quien mantiene una relación desde finales de 2024. La pareja se conoció en 2021 gracias a Isabel Jiménez, aunque entonces Cabrera aún estaba casado. En el momento del ingreso, el entorno más cercano de la periodista trasladó “cierta preocupación” por su estado y solicitó “prudencia y evitar especulaciones”, apelando a respetar “los tiempos marcados por el equipo médico”. Asimismo, su círculo íntimo ha pedido “cautela y respeto” ante la complicada situación que atraviesa la también empresaria.

Según informó ayer la revista Semana, el exmarido de Sara Carbonero y padre de sus hijos está al tanto de la hospitalización y mantiene un seguimiento cercano de la situación, contactando directamente con las personas que acompañan a la periodista en estos momentos. Antes de su ingreso, Carbonero disfrutaba de unas vacaciones relajantes en Lanzarote, alejándose del bullicio de Madrid, donde tiene su residencia habitual. Durante esos días, la periodista compartía reflexiones en sus redes sociales sobre el año 2025 y sus expectativas para 2026, que han comenzado de forma inesperada. “Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores”, escribía, mostrando una mirada positiva antes de que su salud se viera comprometida.

Mientras se conocen nuevo detalles sobre su evolución, la prioridad del equipo médico es garantizar una recuperación estable antes de cualquier decisión sobre un posible traslado o el alta hospitalaria. La situación ha generado muestras de apoyo y preocupación por parte de seguidores y compañeros del mundo de la comunicación, quienes esperan que la periodista pueda retomar su rutina con normalidad en los próximos días. Habrá que esperar para conocer nuevos datos sobre su estado de salud.