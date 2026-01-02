Sara Carbonero e Isabel Jiménez empiezan el año juntas en Canarias: “La isla más bonita y una compañía de lujo”

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, en montaje de 'Infobae' (Instagram)

La llegada de 2026 ha supuesto para Sara Carbonero un momento de balance y celebración marcado por la introspección y la compañía cercana. La periodista ha compartido cómo ha sido su Año Nuevo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 3,6 millones de seguidores.

En su mensaje, Carbonero ha relatado cómo vivió el final de 2025 y el inicio de 2026 en un entorno privilegiado: las islas Canarias, acompañada por su amiga Isabel Jiménez y un círculo de amistades, entre quienes se encontraban el maquillador Ion Villar y la profesora de yoga Claudia Valcarcel.

Carbonero ha optado por alejarse de Madrid para terminar el año, por lo que ha viajado hasta La Graciosa, en la provincia de Las Palmas, disfrutando de temperaturas agradables y del mar. La periodista ha descrito su experiencia a sus seguidores: “Las últimas horas de 2025 y las primera de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente, aparezco poco por aquí, pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen”.

Publicación de Isabel Jiménez con Sara Carbonero en Instagram

Los deseos de Año Nuevo de Sara Carbonero

En las imágenes, Carbonero se muestra muy relajada, compartiendo desayunos saludables y nutritivos, cenas, música, bailes y momentos de descanso junto a sus amigos. En ese entorno, la periodista ha reiterado lo esencial de sus deseos para el año nuevo: “Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo”.

La periodista ha deseado “mucha salud y mucho amor para todos”: “Que este año traiga sonrisas, disfrute y muchos ratos de esos bonitos que nuestra alma necesita vivir. Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos. Feliz año”.

El pueblo escondido de Canarias que se ubica a los pies de una impresionante playa de arena volcánica.

Sus compañeros de viaje

La selección del destino no ha sido casual. Isabel Jiménez, habitual compañera de viajes y de vida de Carbonero, también ha dedicado una publicación de Instagram a su viaje. En ella, la presentadora de Informativos Telecinco subraya la importancia simbólica de compartir el final y el inicio de año en ese lugar durante su pequeño descanso después de acompañar a la audiencia día tras día en el noticiario: “El mejor último día del año posible... En mi isla y mi mar. Sigamos bailándonos la vida en 2026”.

Al grupo se sumó el maquillador Ion Villar, quien tampoco ha podido evitar compartir en sus redes su agradecimiento por los “últimos y primeros momentos del año”. Villar ha celebrado el comienzo de 2026 “en buen paraíso y buena compañía” y ha aprovechado la ocasión para reunirse lejos de las obligaciones laborales y familiares.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en la publicación de Instagram de Ion Villar

Carbonero, que ha convertido su perfil en una ventana a sus procesos emocionales y reflexiones, ha ratificado a través de sus palabras y fotos una actitud de apertura y gratitud ante lo vivido y lo que está por venir, acompañada de personas “que suman” y en un entorno natural.