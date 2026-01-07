Igualdad confirma el primer asesinato machista de 2026 en España: Pilar, 38 años, en la provincia de Jaén

Una concentración celebrada de Quesada, Jaén, donde Pilar fue asesinada presuntamente por su expareja (Subdelegación de Jaén / Europa Press)

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles el carácter machista del asesinato de Pilar, de 38 años, presuntamente a manos de su expareja el pasado domingo en Quesada (Jaén). Se trata de la primera víctima mortal por violencia de género en España en 2026 y la número 1.342 desde que existen registros oficiales, iniciados en 2003. La víctima, de nacionalidad española, había denunciado previamente a su agresor y existía una orden de alejamiento en vigor. El presunto feminicida, también español, fue detenido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en un paraje de Los Molinos, cercano al centro del municipio jiennense, donde fue asesinada con un arma blanca, según confirmaron fuentes oficiales.

Las autoridades han destacado que este nuevo crimen se produce pese a la existencia de mecanismos de protección y de recursos institucionales, lo que vuelve a situar en primer plano el debate sobre la eficacia de las medidas y la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y la coordinación institucional. En el entorno de la víctima se conocía la separación de la pareja desde hacía aproximadamente un año, momento en que comenzaron los procedimientos que desembocaron en la medida de alejamiento, vigente en el momento de los hechos.

Condena institucional

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado formalmente la inclusión de este asesinato en las estadísticas oficiales de violencia machista, tras verificar las circunstancias del crimen y su relación con la expareja de la víctima. El Ministerio de Igualdad ha condenado públicamente el asesinato y ha expresado su apoyo a la familia y amistades de Pilar, insistiendo en la necesidad de redoblar esfuerzos desde todas las instituciones y administraciones para evitar nuevas muertes. La ministra de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género reiteraron que la lucha contra esta violencia debe implicar al conjunto de la sociedad y recordaron que los mecanismos de atención, protección y denuncia se encuentran plenamente operativos y disponibles de forma permanente.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros (FE/Mariscal)

Desde el ámbito gubernamental se subrayó que cada caso confirma la urgencia de mantener activa la respuesta institucional y social, así como la importancia de que cualquier persona del entorno que pueda sospechar de una situación de violencia dé la voz de alarma. En este sentido, se insiste en que los recursos no están dirigidos únicamente a las víctimas directas, sino también a familiares, amistades, vecinos o cualquier ciudadano que perciba indicios de riesgo.

Los servicios de asistencia continúan operativos las 24 horas del día, todos los días del año. El teléfono 016 atiende en 53 idiomas, ofrece información sobre derechos, recursos disponibles y asesoramiento jurídico en horario amplio, además de contar con servicios adaptados para situaciones de discapacidad. También están disponibles el correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 y el chat online especializado. Para menores y adolescentes, la Fundación ANAR mantiene activo el teléfono 900 20 20 10 para consultas y apoyo.

En situaciones de emergencia inmediata, se recomienda llamar al 112 o a los números de emergencias de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). En caso de no poder realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una señal con geolocalización directa a las fuerzas de seguridad, facilitando la respuesta ante situaciones de peligro. Las autoridades insisten en que estos recursos pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas fundadas de un caso de violencia de género, recordando la responsabilidad colectiva de reaccionar ante esta forma de violencia.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

En Quesada, el hallazgo del cuerpo en el paraje de Los Molinos estremeció a la localidad y a la provincia de Jaén, que se suman así al inicio de un año marcado ya por una muerte que reabre heridas recurrentes y vuelve a colocar el foco sobre la realidad persistente de la violencia machista en España.