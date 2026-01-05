Detienen a la expareja de la mujer hallada sin vida en la provincia de Jaén

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

La Guardia Civil ha detenido la pasada noche a la expareja de la mujer de 38 años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido en la tarde del domingo en un paraje cercano a la localidad de Quesada (Jaén). El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a la agencia EFE la detención de este hombre, que fue llamado a declarar ante la Guardia Civil poco después de encontrarse el cuerpo de la mujer fallecida.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que se está investigando este caso como un posible asesinato por presunta violencia machista, que sería el primero del año en España. En 2025 se registraron en 46 feminicidios, lo que eleva la cifra a 1.340 desde 2003, cuando empezó el recuento oficial de estos datos.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista.

“Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

En 2025 se registraron 46 feminicidios en España.| Foto creada por Gemini

14 crímenes machistas en Andalucía en 2025

En 2025 se registraron en España 46 asesinatos machistas y 14 de ellos ocurrieron en Andalucía, un dato que sitúa a la región a la cabeza del país en número de víctimas, según los datos del Ministerio de Igualdad. Esta misma región contabilizó 10 casos en 2024, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 16. En 2025, los meses más trágicos fueron junio y noviembre, con tres asesinatos cada uno.

De las 46 mujeres asesinadas en 2025, 27 eran españolas y 19 extranjeras, al igual que en el caso de los agresores, de acuerdo a los datos oficiales. Además, sólo 10 de los agresores tenían denuncias previas y cinco de ellos se suicidaron, por lo que nunca podrán ser juzgados por los crímenes cometidos. Los datos de Igualdad también muestran que 38 de las mujeres asesinadas convivían con su agresor y 17 de ellas se habían separado o estaban en fase de ruptura.

En cuanto a la edad de las víctimas, el grupo más afectado fue el de 41 a 50 años, que concentra el 30,4% de los casos (14 mujeres). Le sigue la franja de 31 a 40 años, con un 24% (11). También es alarmante el perfil de mujeres mayores asesinadas:ocho tenían más de 61 años y una superaba los 85 años, lo que evidencia que la violencia machista sigue siendo una realidad invisible en estos grupos de edad.

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer

La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer expone la dimensión del problema en España. Según el estudio, casi una de cada tres mujeres —el 30,3%— ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, lo que equivale a más de 6,4 millones de personas. De ellas, el 12,7%, cerca de 2,6 millones, declaró haber sido víctima de agresiones físicas o sexuales en el ámbito de la pareja. El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, también señala que un 14% de las mujeres —más de 3 millones— ha vivido violencia sexual fuera del entorno de la pareja.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.