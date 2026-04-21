Si eres de los que se distrae al volante, sigue estos 7 consejos para no despistarte

Detectar y evitar las distracciones puede marcar la diferencia entre llegar seguro o exponerse a riesgos innecesarios en la carretera (Freepik)

La distracción al volante representa uno de los riesgos más frecuentes en la conducción diaria, tanto en trayectos largos como cortos y habituales. En una época en la que la tecnología y las prisas forman parte de la rutina, es común subestimar el impacto de ciertos hábitos y factores internos que pueden afectar la atención y la capacidad de reacción en la carretera.

Incluso los conductores experimentados pueden verse sorprendidos por pequeñas distracciones o descuidos que pasan inadvertidos en el día a día. Por eso, resulta esencial prestar atención a distintos aspectos antes y durante la conducción para reducir incidentes y proteger la seguridad de todos los ocupantes.

Un primer paso fundamental es preguntarse cómo se encuentra uno antes de ponerse al volante. El sueño, la fatiga o la ansiedad pueden influir de manera negativa en la capacidad de concentración y reacción, por lo que es recomendable evitar conducir si se detectan señales de cansancio o malestar. La autopercepción y la honestidad respecto al propio estado físico y mental pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un trayecto lleno de riesgos innecesarios.

Planificación y hábitos seguros

Planificar el viaje con antelación contribuye a disminuir la presión y las prisas. Organizar el tiempo, salir con margen suficiente y contemplar posibles imprevistos en la ruta permiten transitar con mayor tranquilidad.

La experiencia demuestra que tomarse el tiempo necesario para llegar a destino reduce la probabilidad de errores y la exposición a situaciones peligrosas. Además, definir la ruta antes de iniciar el trayecto y consultar aplicaciones de tráfico antes de arrancar ayuda a evitar distracciones posteriores y a mantener la atención en la carretera, especialmente en recorridos desconocidos o complejos.

Las distracciones por alimentos y bebidas incrementan el riesgo de incidentes en la carretera (iStock)

Durante la marcha, uno de los factores que más accidentes provoca es el uso del teléfono móvil. Mantener el dispositivo fuera del alcance y no responder mensajes ni llamadas mientras se conduce evita que la atención se desvíe en los momentos más críticos. El asiento del conductor debe convertirse en un espacio libre de distracciones tecnológicas, donde la prioridad absoluta sea la conducción.

También resulta importante evitar comer o beber durante el trayecto. Dedicar unos minutos a realizar paradas cada dos horas permite reponer fuerzas, hidratarse y reducir la fatiga, sin comprometer la concentración al volante. Si el hambre, la sed o el cansancio aparecen, lo más sensato es detenerse antes de que estos factores afecten la capacidad de respuesta.

Atención y entorno

La atención debe mantenerse siempre en la carretera y en el entorno inmediato. Aunque la vista pueda sentirse atraída por vallas publicitarias, paisajes o situaciones externas, la vigilancia constante sobre el tráfico y las señales resulta clave para anticipar maniobras y reaccionar a tiempo ante cualquier imprevisto inesperado.

Noel cuenta que son muchos los motivos por los que algunas personas tienen miedo a conducir: desde traumas, ansiedades, hasta pérdidas familiares (Video: TikTok @noealvolante)

El ambiente dentro del vehículo también influye en la capacidad de concentración. Mantener una temperatura agradable, ventilar el habitáculo y evitar fumar durante la conducción ayudan a crear un entorno propicio para la atención. Un ambiente confortable reduce el estrés y minimiza posibles distracciones internas, favoreciendo una experiencia de conducción más segura y tranquila.

Por último, la autoconciencia y la responsabilidad individual son la base de una conducción segura. Identificar los propios puntos débiles y adoptar medidas para neutralizarlos protege no solo al conductor, sino también a los pasajeros y a quienes comparten la vía. Aplicar estos consejos de forma constante convierte la seguridad vial en un hábito cotidiano, esencial para cuidar la vida propia y la de los demás.