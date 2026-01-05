Se investiga el asesinato de una mujer en Quesada, Jaén, como el primer crimen machista de 2026

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial./ Archivo

Este domingo pasado, se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años en el paraje de Los Molinos de Quesada, en Jaén. A raíz del hallazgo, se ha abierto una investigación para esclarecer si se trata de un asesinato machista, el que sería el primero de 2026. La Guardia Civil ha detenido esta noche del domingo a la expareja de la víctima mortal, quien fue requerida a declarar por esta fuerza de seguridad. Actualmente, permanece bajo custodia policial.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que se trata del primer caso en lo que va de año que se investiga en España bajo la tipificación de violencia machista. En 2025, 46 mujeres y tres menores fueron asesinadas, una cifra ligeramente menor que en 2024 (47) y en 2023 (58). Según datos publicados por el Ministerio de Igualdad, el peor año desde que hay registros (2003) fue 2008, con 76 mujeres asesinadas a manos de un hombre.

En relación con este nuevo caso, el equipo de emergencias 112 de Andalucía recibió el aviso a las 15.45 horas del domingo 4 de enero, lo que activó un operativo conjunto con sanitarios, Policía Local y Guardia Civil en el lugar de los hechos, donde el cuerpo de la mujer mostraba heridas de arma blanca y signos evidentes de violencia. Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se confirmó la naturaleza violenta del fallecimiento y se indicó que se están recabando datos a la espera de la conclusión oficial de la investigación.

El Ayuntamiento de Quesada ha convocado una concentración y un minuto de silencio para las 12.00 del lunes 5 de enero en memoria de la víctima. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, manifestó: “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”.

La violencia machista supera las 1.341 mujeres asesinadas desde 2003 y hasta 2025

En 2025, 46 mujeres y tres menores han sido asesinados con motivo de violencia machista. La última víctima mortal fue otra mujer en la treintena, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 8 de septiembre, aunque su muerte no fue reconocido como crimen machista hasta el 10 de diciembre. En un primer momento, este caso fue abordado como un suicidio hasta que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la naturaleza de este, tal y como recoge la Agencia EFE en una recopilación gráfica. Desde 2003, ya son 1.341 las mujeres asesinadas y, desde 2013, 65 niños y niñas engruesan las cifras como víctimas mortales de esta lacra.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.