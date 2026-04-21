Método sencillo para limpiar la lavadora: cuesta menos de 1 euro y con productos de andar por casa

No siempre coinciden las propuestas de los cradores de contenido para limpiar las lavadoras con los de las marcas. / Captura de pantalla

“¿Sabías que puedes limpiar tu lavadora por menos de un euro?" Con este clickbait empieza su vídeo de Instargam el creador de contenido @ElManitasOnline, quien divulga en su perfil con pequeños trucos que implementar en el día a día para cuidar de la lavadora. Ya sea fijarse en su goma, en los conductos de lavado o en la conservación del tambor.

Muchos métodos caseros circulan en redes sociales, aunque, en ocasiones, contradicen lo prescrito por los profesionales. En el caso de la cuenta mencionada, se recomienda el uso de dos pastillas de lavavajillas y un antical dentro del tambor, para después programar un ciclo a noventa grados. La idea es aprovechar productos que habitualmente se encuentran en el hogar y simplificar el mantenimiento.

¿Qué dicen los fabricantes sobre el cuidado de la lavadora?

Los fabricantes, por su parte, no siempre coinciden con los creadores de contenido. Para empezar, cuantifican cuándo es necesario la limpieza profunda del tambor: al menos dos veces al año para evitar la acumulación de residuos, malos olores y conservar el rendimiento del electrodoméstico.

Además, marcas como Haceb, Samsung, LG y Whirlpool sugieren emplear agua caliente, vinagre blanco o cloro, pero nunca mezclar vinagre y cloro en el mismo ciclo porque juntos generan gases tóxicos. Para lavadoras de carga superior, se aconseja llenar con agua caliente y añadir un vaso de vinagre blanco o un litro de cloro, eligiendo solo uno de estos productos por vez. Luego, convendría que se ejecute un ciclo normal sin ropa y se deje la tapa abierta al final para ventilar.

En lavadoras de carga frontal, el procedimiento recomendado consiste en verter un vaso de vinagre blanco en el compartimento del detergente, activar un ciclo completo con agua caliente y limpiar las juntas de goma con un paño humedecido en vinagre y agua tibia. También se debe dejar la puerta entreabierta tras la limpieza para evitar la humedad estancada y la proliferación de moho.

Contradicciones entre creadores de contenido y las marcas de lavadora

El uso de pastillas de lavavajillas, como propone @ElManitasOnline, no aparece entre los métodos oficiales de los fabricantes, aunque muchos usuarios lo emplean como solución casera para eliminar residuos y olores. Los expertos insisten en consultar el manual de usuario de cada modelo para conocer los productos y procedimientos más adecuados, ya que seguir las sugerencias del fabricante también permite mantener la garantía del aparato.

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Para completar el mantenimiento, los fabricantes aconsejan limpiar regularmente los dispensadores de jabón y suavizante, evitar sobrecargar la máquina y revisar el filtro según las indicaciones del manual. Adoptar estos hábitos ayuda a prolongar la vida útil de la lavadora y asegura que la ropa salga realmente limpia.