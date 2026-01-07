España

Investigan la muerte de una pareja como un posible caso de violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria

Entre las hipótesis se baraja un posible crimen en el ámbito de la pareja seguido de un suicidio. La mujer tenía 43 años

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)

La Policía investiga como posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer a manos de su pareja en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes encontraron este martes el cadáver de la mujer, de 43 años, con signos de violencia junto al de su marido, de 35, según han informado a EFE fuentes de los cuerpos de seguridad.

Aunque aún se desconocen los detalles sobre lo ocurrido, esas mismas fuentes han confirmado que en el sistema de protección de víctimas de violencia machista VioGén consta una denuncia de la mujer contra el hombre, pero fue archivada en su momento.

Los cadáveres se encontraban en el domicilio que ambos compartían, según han indicado los servicios de emergencia, aunque la Policía Nacional no ha aportado más información, dado que el juez a cargo del caso ha impuesto el secreto sumarial sobre las diligencias abiertas para investigar los hechos.

La investigación no descarta por el momento ninguna línea, pero como una de las hipótesis se baraja un posible crimen en el ámbito de la pareja seguido de un suicidio.

De confirmarse como un caso de violencia machista, se trataría de la primera víctima mortal en Canarias y podría ser el segundo feminicidio en España en lo que va de año, en apenas 7 días desde que comenzó 2026.

El 4 de enero apareció el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años en un paraje cercano a la localidad de Quesada (Jaén) y poco después la Guardia Civil detuvo a su expareja. La víctima, que presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca, figuraba en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

46 mujeres asesinadas por violencia machista en 2025

En 2025 se registraron en 46 feminicidios, lo que eleva la cifra a 1.340 desde 2003, cuando empezó el recuento oficial de estos datos. Entre las víctimas mortales, 27 eran españolas y 19 extranjeras, al igual que en el caso de los agresores, de acuerdo a los datos oficiales. Además, sólo 10 de los agresores tenían denuncias previas y cinco de ellos se suicidaron, por lo que nunca podrán ser juzgados por los crímenes cometidos.

Los datos del Ministerio de Igualdad también muestran que 38 de las mujeres asesinadas el año pasado convivían con su agresor y 17 de ellas se habían separado o estaban en fase de ruptura.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

