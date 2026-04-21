Si eres de los que echan poca gasolina para ahorrar, estás consiguiendo todo lo contrario

Repostar en pequeñas cantidades obliga a detenerse más veces en la gasolinera (REUTERS/Raquel Cunha)

El hábito de repostar pequeñas cantidades de combustible de manera frecuente en las gasolineras españolas se ha afianzado entre conductores que buscan gestionar su gasto ante la escalada de precios en los carburantes.

Aunque puede parecer que esta práctica aporta control sobre el presupuesto, en la práctica acarrea consecuencias que contradicen esa sensación de ahorro inmediato. El hecho de repostar habitualmente cantidades como diez, quince o veinte euros aparece vinculado a una percepción de control financiero y facilita la organización del gasto semanal.

Sin embargo, esta estrategia no reduce el consumo total de carburante ni el gasto real; simplemente distribuye el desembolso en intervalos más cortos sin modificar la cantidad necesaria para recorrer una distancia concreta.

Paradas y desgaste extra

Organizar el gasto a base de pequeñas recargas tiene una influencia directa en la administración del tiempo y la comodidad. Al repostar poco y con frecuencia, el usuario debe detenerse en la gasolinera en muchas más ocasiones, una dinámica que obliga a realizar pausas imprevistas, afrontar retenciones en horas punta y perder una acumulación significativa de tiempo a lo largo del mes.

Especialmente en quienes utilizan el vehículo de forma diaria, este sistema se transforma en un lastre operativo y termina por mermar la eficiencia tanto del tiempo disponible como del uso del coche. El propio estado mecánico del vehículo también se ve afectado por este hábito. Circular de manera recurrente con el depósito en niveles bajos implica riesgos para componentes como la bomba de combustible, cuya refrigeración óptima necesita que el carburante la cubra por completo.

Un conductor echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

Si la bomba trabaja habitualmente por debajo de ese umbral, su vida útil puede acortarse. Además, en el fondo del depósito suelen acumularse partículas e impurezas; mantener el nivel bajo aumenta la probabilidad de que estos residuos sean aspirados hacia los filtros e inyectores, con el consiguiente deterioro mecánico a medio plazo.

La capacidad de aprovechar las variaciones de precio en el combustible también se ve limitada cuando se repostan cantidades fijas y pequeñas. Cuando la estrategia consiste en llenar solo por un importe previamente decidido (por ejemplo, diez o veinte euros), se deja pasar la oportunidad de llenar el depósito en aquellos momentos en los que el precio del carburante es más bajo. Por el contrario, quienes emplean un criterio más flexible pueden adaptarse mejor al mercado y reducir el gasto total, en un contexto marcado por oscilaciones notables en los precios.

Menos control sobre el gasto

Optar por repostajes mínimos y frecuentes obliga a aceptar el precio vigente en cada visita, aunque sea más alto que en días anteriores, y dificulta así la posibilidad de amortiguar las subidas. Esta operativa resta margen de maniobra al conductor y acaba por tener un impacto desfavorable a medio plazo.

Si bien repartir el gasto en cantidades pequeñas puede resultar válido para quienes enfrentan una restricción económica inmediata, no se trata de la alternativa más eficiente desde una perspectiva general —económica, práctica y mecánica—.

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La gestión del repostaje debería responder tanto al patrón de uso del vehículo como a la evolución de los precios en el mercado, priorizando la posibilidad de elegir cuándo llenar el depósito y reduciendo las visitas a la gasolinera.

Recortar el número de desplazamientos para repostar y evitar circular en reserva son prácticas que contribuyen a una mayor optimización del tiempo y del dinero. Toda la información recogida aconseja replantear el reparto del gasto para ganar flexibilidad económica y mejorar también el mantenimiento del coche y la comodidad en el día a día.