Carlos Melio, abogado laboralista: “Si tu empresa te hace firmar documentos rápido y sin explicar nada, cuidado”

El experto en derecho laboral advierte de prácticas habituales en las empresas para presionar a los empleados y recuerda que ningún trabajador está obligado a firmar en el acto

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente

La firma apresurada de documentos laborales puede acarrear consecuencias graves y, en muchos casos, irreversibles para los trabajadores de cualquier empresa. Así lo advierte el abogado laboralista Carlos Melio, que alerta sobre una práctica más extendida de lo que muchos empleados creen: la entrega de papeles para firmar sin explicaciones claras, en contextos de presión y urgencia, que colocan al trabajador en una situación de desventaja jurídica.

En un video publicado en su perfil de TikTok (@abogado_carlosmelio), Melio describe un escenario que puede ser habitual en el día a día de muchas empresas. “Te entregan el papel y te dicen: échale una firmita por ahí, léelo por encima y listo”, explica. Según el abogado, este tipo de solicitudes no siempre son inocuas, sino que a veces se refieren a cuestiones especialmente sensibles, como sanciones disciplinarias, cambios de jornada o salario, reconocimientos de faltas, acuerdos de finiquito, dimisiones encubiertas o incluso cartas de despido.

La prisa es, según Melio, uno de los elementos clave en estas situaciones. “Rápido, rápido, écheme una firmita por aquí y ya está”, relata. Esa urgencia no es casual: muchas personas acaban firmando por miedo a perder su empleo, por presión jerárquica o simplemente por desconocer cuáles son sus derechos reales como trabajadores.

Cuáles son los derechos del trabajador

Ante este contexto, el experto lanza una advertencia clara: “Sospecha siempre. Lee detenidamente lo que vayas a firmar”. La normativa laboral respalda esta actitud y no obliga a firmar ningún documento en el mismo momento en que se entrega, con la excepción de la nómina. El trabajador tiene derecho a pedir tiempo para leerlo con calma, solicitar una copia y consultar con un abogado, un sindicato o una persona de confianza. “No tienes por qué firmar en ese momento”, insiste el letrado.

Melio aclara además un aspecto fundamental que suele generar confusión: “Firmarlo no significa aceptarlo”. La firma, explica, solo acredita que el documento ha sido recibido, pero no implica conformidad con su contenido ni la renuncia automática a futuras reclamaciones. Este matiz es especialmente relevante en casos de despido o sanción, donde muchos empleados creen erróneamente que la firma cierra cualquier vía de defensa.

Carlos Melio, abogado laboralista: “Si tu empresa te hace firmar documentos rápido y sin explicar nada, cuidado” (Montaje Infobae)

Para quienes no estén de acuerdo con lo que se les presenta, el abogado propone una solución práctica y eficaz: “Puedes firmar y escribir ‘no conforme’”. Añadir esa expresión, junto con la fecha, deja constancia de la disconformidad del trabajador y puede resultar determinante en un procedimiento judicial posterior, especialmente cuando la empresa intenta acreditar que el empleado aceptó voluntariamente la medida.

Documentos firmados bajo presión o coacción

Incluso en los casos en los que la firma ya se ha producido bajo presión, Melio lanza un mensaje tranquilizador: “Puedes posteriormente impugnarlo o reclamarlo judicialmente”. Existen mecanismos legales para defender los derechos laborales, aunque el documento esté firmado. No obstante, el abogado recuerda que estos procedimientos están sujetos a plazos estrictos, como ocurre con los despidos, que deben impugnarse en un tiempo limitado desde la notificación, independientemente de que el trabajador haya firmado el escrito.

Por último, Melio subraya la importancia de la información y el asesoramiento. Pedir ayuda profesional, recalca, no es un acto de deslealtad hacia la empresa, sino el ejercicio legítimo de un derecho. “Si tienes dudas o te encuentras en una situación similar, no dudes en contactarnos y te ayudaremos”, concluye.

