Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

La reducción de la cuantía salarial está regulada, como cualquier otra modificación sustancial en las condiciones de trabajo, por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que establece causas objetivas

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @abogado_carlosmelio)

Uno de los factores que más influyen a la hora de escoger un empleo es la remuneración y muchos trabajadores guían su futuro laboral en base a la seguridad económica que les aporta el salario de su carrera. Por eso, si la empresa notifica su intención de reducir esa cuantía puede darse una situación dramática para el empleado, en la que vea peligrar su solvencia financiera y deba enfrentarse a dificultades para hacer frente a sus gastos cotidianos por un recorte de presupuesto.

La posibilidad de que una empresa modifique el salario de sus empleados suele generar inquietud, pero la legislación laboral en España establece límites estrictos. Según explica el abogado Carlos Melio en un video publicado en su cuenta de TikTok (@abogado_carlosmelio), muchas personas creen que el empleador “puede cambiarles el salario cuando quieran y esto no es así”.

La reducción del sueldo requiere una justificación concreta. “Para bajarte el sueldo, la empresa debe justificarlo por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas”, indicó Melio. Añade que siempre debe respetarse un umbral: “no puede bajar por debajo del salario mínimo interprofesional o el marcado por tu convenio colectivo como mínimo para tu categoría profesional”.

Preaviso con antelación y por escrito

El procedimiento tampoco queda a criterio unilateral y espontáneo del empleador. “Debe comunicártelo por escrito, con fundamento y justificación y con un preaviso o antelación de quince días”, detalla Melio.

Frente a un incumplimiento de estas obligaciones legales, el trabajador cuenta con diversos mecanismos de protección. “Si no cumple estos requisitos, puedes impugnar esta modificación, reclamar las cantidades o las diferencias salariales y hasta incluso solicitar la extinción del contrato por incumplimiento empresarial, solicitando, pues, esa indemnización correspondiente a o como si fuera un despido improcedente”, señala.

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

Además, cuando la medida implica a un conjunto de empleados, el proceso debe ser todavía más garantista. “Si la bajada de sueldo afecta a varios trabajadores, este cambio debe negociarse con los representantes de los trabajadores”, puntualiza Melio.

Qué dice la ley sobre la reducción salarial

En España, la reducción salarial está regulada principalmente en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla cómo actuar ante cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La empresa solo puede realizar cambios significativos como bajadas de sueldo, cambio de horario o adaptación de funciones si existen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, entre las que se encuentran las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la compañía.

El procedimiento también está estrictamente regulado: la empresa debe comunicar la medida por escrito, justificando los motivos y otorgando un preaviso mínimo de 15 días al trabajador. Si la modificación afecta a un número relevante de empleados, se considera colectiva, y entonces es obligatorio abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

Si la empresa no respeta estos requisitos, el trabajador puede impugnar la modificación, reclamar las diferencias salariales e incluso solicitar la extinción del contrato con la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Todo ello garantiza que la empresa no pueda reducir salarios de manera arbitraria o unilateral.

