Pedro Sánchez envía una carta de ánimo a sus militantes y omite las polémicas por corrupción y acoso sexual: “Algunos progresistas se han entregado a la nostalgia”

El lider socialista menciona “la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela” pero no hace referencia a los últimos golpes que ha recibido el partido que lidera

21/08/2025 El presidente del Gobierno,
21/08/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a 21 de agosto de 2025, en Madrid (España). POLITICA Pool Moncloa

“Desde hace tiempo, el mundo y particularmente occidente parecen empeñados en devolvernos a aquel pasado terrible del que nos costó casi un siglo salir. Parecen querer persuadirnos de que la era de la paz y el progreso ya ha pasado, y de que ahora es el momento del retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional. En España, algunos progresistas han comprado esta narrativa y se han entregado a la nostalgia y la derrota. Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda sólo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla. Yo he escuchado sus argumentos. Los he estudiado. Y los respeto, aunque no los comparto. Es más, los rechazo plenamente. Y lo hago no porque niegue la realidad, sino porque estoy convencido de que el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando”. Así arranca la carta que el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo a los militantes del PSOE.

En el texto publicado este domingo, Sánchez condena “la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela” pero omite mencionar las investigaciones por corrupción a miembros de su cúpula y las denuncias por acoso sexual a varios miembros y alcaldes de su partido.

*Noticia en ampliación.

