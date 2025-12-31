España

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

El presidente ha asegurado que su Gobierno ha buscado favorecer a la ciudadanía y no ha querido entrar en los casos de corrupción

Pedro Sánchez hace un balance del año 2025 destacando los avances económicos y sociales de su Gobierno o la “solidaridad” en la política exterior, señalando a las ayudas a Gaza.

Pedro Sánchez ha hecho un balance de la gestión de su Ejecutivo durante 2025 a través un vídeo publicado en sus redes sociales. En su discurso, el presidente ha hecho una revisión mes a mes de las medidas adoptadas, señalando el impacto de las políticas económicas, la protección de los derechos sociales y la respuesta ante los retos internacionales. “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”, ha dicho para finalizar.

No ha entrado en los aspectos negativos de la legislatura, sin mencionar los casos de corrupción o de casos de delitos sexuales que envuelven al partido. Sánchez ha señalado que las acciones impulsadas por su Gobierno han buscado reforzar el poder adquisitivo, ampliar el acceso a derechos esenciales como la vivienda, la educación y la sanidad, y proyectar “solidaridad” en el ámbito exterior y en sus relaciones con otros países, apuntando a las medidas contra Israel y a favor de Gaza.

La gestión de los incendios, la aprobación de medidas a favor de los servicios públicos o la ley ELA son otros de los logros que ha querido reseñar en el vídeo. Termina así un año del Gobierno con varios obstáculos importantes para la legislatura y entrando así en el último curso antes de volver a los comicios, si no deciden adelantar las elecciones y se celebran en 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa (Eduardo Parra - Europa Press)

Avances económicos y sociales

Sánchez ha iniciado el balance poniendo el acento en las medidas económicas más relevantes. Ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional, que desde 2018 suma un incremento del 61%. A este aumento se sumó el crecimiento de las pensiones mínimas y la aprobación de 12 medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la exigencia de retirar 65.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales, con el objetivo de combatir la especulación y ampliar la oferta residencial.

En materia social, ha resaltado la inversión de más de 2.500 millones de euros en becas, alcanzando una cifra mil millones superior a la de 2018. Además, el Gobierno garantizó cinco comidas saludables por semana en los comedores escolares y amplió los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. En agosto, se aprobaron ayudas para quienes resultaron afectados por incendios.

En octubre se promulgó la ley ELA, que destina 500 millones de euros a la atención de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. La protección de los servicios públicos también fue uno de los temas centrales, con la decisión de no aumentar el gasto en defensa como pedía la OTAN, priorizando la sanidad, la educación y la acción climática.

Asimismo, ha adelantado que en la cumbre van a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás".

“Solidaridad” en política exterior

La política internacional ha ocupado un lugar destacado en el balance del presidente. Sánchez ha señalado que España adoptó nuevas medidas para intentar “frenar el genocidio en Gaza”, reafirmando la solidaridad del país con la causa palestina y su compromiso con los derechos humanos.

El mandatario resaltó la posición activa de España en la escena internacional y la importancia de mantener una política exterior guiada por valores de solidaridad y cooperación. Según el Ejecutivo, estas acciones buscan proyectar una imagen de un país comprometido tanto con sus ciudadanos como con los desafíos globales, manteniendo la defensa de los derechos fundamentales y la ayuda ante las crisis.

