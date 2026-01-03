Los roscones de Reyes más originales de 2026 en Madrid: de tarta de queso, de pistacho y hasta de hamburguesa

El roscón de Reyes se reinventa. (Adobe Stock)

Son el broche final gastronómico con el que nos despedimos de la Navidad, todo un clásico que, no obstante, no tiene miedo a reinventarse. El roscón de Reyes es una de las tradiciones dulces más arraigadas en la cultura española, un postre que aparece una vez al año para conquistarnos con sus frutas escarchadas, su sabor a azahar y sus pequeñas figuras sorpresa.

Las normas de su elaboración son firmes, un ‘abecé’ que bebe de la tradición, pero que, a veces, permite ciertas licencias. Y es que son muchos los obradores y restaurantes que se lanzan a recrear el clásico roscón para darle un toque diferente, con ingredientes inesperados, fusiones internacionales o, incluso, convirtiéndolo en un bocado salado. Giros radicales, casi de 180 grados, que encuentran en Madrid uno de sus epicentros.

Estos son algunos de los roscones más novedosos y originales que podremos encontrar en la capital el próximo día de Reyes de 2026.

Un roscón relleno de tarta de queso

Roscón de tarta de queso de Tatel. (Cedida)

Estas fiestas, TATEL Madrid presenta esta propuesta inédita, una reinterpretación creada junto al maestro pastelero John Torres, reconocido por elaborar uno de los mejores roscones artesanales de Madrid. Fiel a la esencia del roscón clásico, esta versión mantiene su masa ligera, aireada y aromática. Para elaborarlo, se utilizan ingredientes que llegan de Francia, como es el caso de la vainilla ecológica, o las harinas, y ralladuras de la piel de naranjas y limones nacionales.

El giro contemporáneo llega con el relleno, a base de tarta de queso, del restaurante TATEL, considerada una de las más destacadas de Madrid por chefs y críticos gastronómicos. Su textura cremosa y su sabor equilibrado se integran de manera natural con la masa del roscón, creando un contraste sorprendente que respeta la tradición, pero añade una dimensión totalmente nueva.

Puede adquirirse en exclusiva en TATEL Madrid del 1 al 6 de enero, en unidades limitadas, o a partir del 10 de diciembre en Mercado TATEL. Su precio es de 42 € el completo y 14 € la porción.

Mitad roscón, mitad hamburguesa

Hamburguesa de roscón de TGI Fridays. (Cedida)

La cadena de restaurantes TGI Friday’s ha preparado una propuesta gastronómica muy navideña que no dejará a nadie indiferente. Hablamos de su nuevo lanzamiento, la ‘Roscón Burger’, un plato disponible por un tiempo limitado que busca fusionar la tradición festiva con un carácter innovador, inspirado en el emblemático Roscón de Reyes.

Esta edición especial, que ya pudimos probar en las Navidades del pasado 2024, combina elementos típicos del roscón con ingredientes propios de una hamburguesa gourmet. Según ha detallado la propia cadena, el plato se compone de pan de roscón decorado con frutas escarchadas, crema de turrón, carne de vacuno, bacon caramelizado en salsa Whiskey-Glaze, queso Cheddar, salsa mayo-limón, cebolla morada y pepinillos. El acompañamiento de patatas fritas completa la propuesta. Además, la experiencia se amplía con el lanzamiento del Snow Margarita, una bebida pensada para brindar con un aire navideño.

Estas dos creaciones estarán disponibles solo hasta el 11 de enero en todos los TGI Fridays de España. Su precio es de 19,45 €.

Un roscón con alma japonesa relleno de miso

Roscón con toffee de miso, de Ikigai Velázquez. (Cedida)

En Ikigai Velázquez, un restaurante japonés recomendado por la Guía Michelin, la tradición navideña se reinventa gracias al chef Yong Wu Nagahira, que ha buceado en sus influencias japonesas y francesas, para crear un roscón de Reyes relleno de toffee de miso. Una edición especial de tan solo 100 unidades que se elabora diariamente bajo pedido. También está disponible como postre en el restaurante, una manera perfecta de cerrar una comida japonesa con un guiño a la tradición española y las fiestas navideñas.

La base de este postre es un pan brioche ligero, esponjoso y aromático, que sirve de marco para el relleno de nata con toffee de miso, una mezcla inspirada en el caramelo salado tradicional de la pastelería francesa. En lugar de la sal habitual, Nagahira incorpora miso, un ingrediente clásico de la cocina japonesa, que aporta un delicado toque salino y un profundo umami.

Disponible bajo reserva hasta el 6 de enero o como parte del postre en el restaurante, por 28 €.

Un clásico, ahora con pistacho

Roscón de pistacho de Madreamiga. (Cedida)

El Roscón de Reyes de Madreamiga es ya un clásico en Madrid. Este obrador artesanal ha convertido su receta en una referencia imprescindible tanto en las listas especializadas como entre sus clientes más fieles. Además del original, este año cuentan con una nueva versión, el roscón de pistacho, elaborado con pistacho 100% nacional y relleno de una suave crema de este fruto seco y chocolate blanco.

Disponible del 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Precio: 34,50 euros. De venta libre en tienda solo los fines de semana (viernes, sábados y domingos) y para pedidos (web/domicilio) o reserva en tienda.

Roscotes, la versión más crujiente

Productos navideños de Pan.Delirio. (Cedida)

En Pan.Delirio, el roscón es uno de los productos estrella, una receta consagrada como una de las imprescindibles de la ciudad de Madrid. Su éxito se esconde en sus tres días de elaboración con masa madre, fermentaciones lentas y utilizando materias primas de primera calidad. Con este clásico como base, este año estrenan una novedad sorprendente; su Roscón Delirio convertido en biscote. Se llaman Roscotes y son láminas muy finas de roscón cortadas a cuchillo y tostadas a fuego lento en el horno, ideales para disfrutar solas o para acompañar con foie, con queso, con mermelada…

Su precio es de 5,60 €-bolsa de 100 gramos.

Con ají amarillo y firma Insurgente

Insurgente y Doble Uve crean un Roscón de Reyes con acento latino

Doble Uve, uno de los obradores más reconocidos de la capital, se ha sumado a Insurgente, un puesto disruptivo y viajero en el Mercado de Chamberí para crear un roscón relleno único. La masa aromática y esponjosa habitual de los roscones de Doble Uve se completa con una crema de chocotorta con praliné de avellana y crema diplomática de ají amarillo. Se termina con una ralladura de naranja, feuilletine crujiente y polvo de chocolinas.

A la venta del 13 de diciembre al 6 de enero. Unidades limitadas y sin reserva, en dos tamaños: de 1 kg en Doble Uve (Antonio Arias, 5) y en formato individual como postre en Insurgente. A 40 € y 6,5 euros respectivamente.