Ayuso reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que haya sido “siempre tan tibio” con la “dictadura” de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la postura del Gobierno español en los últimos años

Ayuso celebra la "caída del régimen" de Maduro. (Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un suceso que ha calificado como un “día histórico” para el país sudamericano. Según ha declarado Ayuso en una entrevista con Telemadrid, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha sido siempre tan tibio” frente a la “dictadura” de Maduro y no ha apoyado los esfuerzos para “liberar al pueblo de Venezuela”. La presidenta madrileña ha trasladado además su respaldo a las personas venezolanas que residen en la región y les ha recordado que “Madrid es su casa, la casa de la libertad”.

Ayuso ha cuestionado explícitamente la postura de Sánchez y de miembros de su gabinete en los últimos años, sugiriendo que deberán “dar explicaciones” por su falta de apoyo al pueblo venezolano y por el mantenimiento de relaciones con gobiernos considerados “dictaduras”, según ha recogido la Agencia EFE. La dirigente autonómica ha lamentado que “cuando los ciudadanos de aquel país se morían de hambre o sufrían persecuciones políticas”, miembros del Ejecutivo español “tenían tantas amistades con las dictaduras”. Ha afirmado que han sido “rehén” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a mencionar el encuentro del exministro José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en el aeropuerto de Barajas, cuando esta tenía prohibida la entrada en territorio europeo.

La presidenta autonómica se ha mostrado inquieta ante la posible reacción de los seguidores de Maduro, ya que a su juicio “no son personas que se caracterizan por dejar el poder de manera pacífica ni de asumir que el tiempo se acabó”. Ha destacado la incertidumbre que se abre ante “un régimen que puede no abandonar el poder pacíficamente”, insistiendo en que corresponde a Washington encabezar el proceso de transición.

Venezolanos celebran en la puerta del Sol de Madrid lo que consideran que es el "fin del régimen de Maduro", tras los ataques de EEUU y la captura del dictador. (Infobae)

Madrid acoge a la comunidad venezolana y reivindica la libertad

Ayuso ha subrayado en Telemadrid la labor de la Comunidad de Madrid como receptor principal de la migración venezolana en España, recalcando que “casi la mitad” de los cientos de miles de ciudadanos venezolanos llegados al país han elegido Madrid para establecerse. Ha contrapuesto el rumbo de su Ejecutivo regional frente a la actitud del Gobierno central, que considera poco clara y dependiente de decisiones ajenas.

Durante las celebraciones en la Puerta del Sol, la presidenta madrileña ha reiterado su apoyo y cariño a los venezolanos concentrados, animándoles a seguir luchando por “libertad y democracia”. Ha expresado su deseo de que Venezuela recupere la senda de la “prosperidad y la libertad” tras un proceso que considera “ya irreversible”, según ha expresado a Europa Press.

Ayuso ha cerrado su intervención recordando que una de sus mayores ilusiones sería ver cómo “centenares de miles de personas que se han visto forzadas a abandonar su tierra, a su familia, sus ilusiones, vean cómo su país recupera la libertad” y confiando en que Venezuela y España puedan “crecer juntos” en el futuro.

*Con información de EFE y Europa Press

