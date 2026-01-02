España

Receta de strogonoff de champiñones, un guiso reconfortante con una salsa muy cremosa

Aunque la receta tradicional de strogonoff tiene la ternera como protagonista, hoy lo prepararemos solo con setas para una opción completamente vegetariana

Guardar
Receta de strogonoff de setas
Receta de strogonoff de setas (Adobe Stock)

En invierno, la búsqueda constante de recetas reconfortantes y sabrosas nos lleva a echar la vista fuera de nuestras fronteras. Si hay un país experto en soportar las bajas temperaturas a base de cocina tradicional, ese es Rusia, cuyo recetario cuenta con guisos tan reparadores como el strogonoff.

La historia más conocida sobre los orígenes de este delicioso plato data su nacimiento en el siglo XVIII, cuando el chef francés André Dupont, cocinero de la corte del conde ruso Pável Aleksándrovich Stróganov, inventó la receta para una competición de cocina celebrada en San Petersburgo. Tras la caída del imperio ruso, esta receta de ternera en salsa se popularizó en el resto del mundo, versionándose con distintos ingredientes y acompañamientos en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos.

La receta tradicional de Strogonoff tiene la ternera como protagonista, un ingrediente que hoy eliminaremos para convertir este guiso en una opción completamente vegetariana en la que las setas serán las protagonistas. En esta ocasión, utilizaremos champiñones, aunque podemos utilizar la mezcla de setas que más nos guste o que tengamos a mano. El guiso se baña en una salsa cremosa y especiada que transforma la receta por completo, haciéndola ideal para mezclar con guarniciones como arroz blanco o puré de patata.

Receta de strogonoff de champiñones

El strogonoff de champiñones es una versión vegetariana del clásico ruso, donde los champiñones toman el protagonismo y se bañan en una salsa cremosa y especiada a base de nata, vino blanco, mostaza y pimentón.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Total: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de champiñones frescos (portobello o de París)
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 200 ml de crema de leche (nata para cocinar)
  • 100 ml de vino blanco seco (opcional)
  • 1 cucharada de mostaza Dijon
  • 1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado para decorar
  • Arroz blanco, pasta o puré de patatas para acompañar

Cómo hacer strogonoff de champiñones, paso a paso

  1. Lava bien los champiñones y córtalos en láminas gruesas.
  2. Pica finamente la cebolla y los dientes de ajo.
  3. En una sartén grande, añade el aceite de oliva y calienta a fuego medio.
  4. Suma la cebolla y el ajo picados. Sofríe hasta que estén dorados y fragantes. Remueve constantemente para evitar que se quemen.
  5. Incorpora los champiñones laminados a la sartén y cocina a fuego alto durante cinco a siete minutos, removiendo de vez en cuando hasta que suelten el agua y comiencen a dorarse. No tapes la sartén para que los champiñones se doren bien.
  6. Si usas vino blanco, agrégalo ahora y deja que evapore el alcohol durante unos dos minutos.
  7. Añade el pimentón, la mostaza, la salsa inglesa, sal y pimienta. Mezcla bien. Disuelve bien la mostaza para evitar grumos.
  8. Baja el fuego a medio-bajo e incorpora la crema de leche. Remueve suavemente y cocina tres o cuatro minutos, hasta que la salsa espese y los sabores se integren.
  9. Sirve caliente, espolvorea con perejil fresco. Acompaña con arroz, pasta, puré de patatas o tu guarnición preferida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 17 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la nevera, en un recipiente hermético, hasta tres días. No se recomienda congelar la salsa con crema, ya que puede cortarse al descongelar.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Pagará 14.700 euros para que esta universidad realice “una revisión e informe de la legislación de la Unión Europea sobre explotación sexual”. El Gobierno prepara una nueva ley para abolir la prostitución

El ministerio de Igualdad, que

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

Adornos, luces, estufas y cocinas elevan el peligro de incendios domésticos durante la Navidad, mientras los expertos advierten que la prevención y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas resultan claves para evitar tragedias

Por qué aumentan los incendios

Un empleado de Disney World resulta herido al tratar de parar la ‘bola de Indiana Jones’, de 180 kilos, antes de que se estrellara contra el público

El suceso ha ocurrido en la recreación de una persecución inspirada en la película ‘En busca del arca perdida’

Un empleado de Disney World

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco series y películas que ver tras el final de la serie

La ficción de los hermanos Duffer ha llegado a su fin tras cinco temporadas y casi una década en emisión

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”