Receta de strogonoff de champiñones, un guiso reconfortante con una salsa muy cremosa

Receta de strogonoff de setas (Adobe Stock)

En invierno, la búsqueda constante de recetas reconfortantes y sabrosas nos lleva a echar la vista fuera de nuestras fronteras. Si hay un país experto en soportar las bajas temperaturas a base de cocina tradicional, ese es Rusia, cuyo recetario cuenta con guisos tan reparadores como el strogonoff.

La historia más conocida sobre los orígenes de este delicioso plato data su nacimiento en el siglo XVIII, cuando el chef francés André Dupont, cocinero de la corte del conde ruso Pável Aleksándrovich Stróganov, inventó la receta para una competición de cocina celebrada en San Petersburgo. Tras la caída del imperio ruso, esta receta de ternera en salsa se popularizó en el resto del mundo, versionándose con distintos ingredientes y acompañamientos en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos.

La receta tradicional de Strogonoff tiene la ternera como protagonista, un ingrediente que hoy eliminaremos para convertir este guiso en una opción completamente vegetariana en la que las setas serán las protagonistas. En esta ocasión, utilizaremos champiñones, aunque podemos utilizar la mezcla de setas que más nos guste o que tengamos a mano. El guiso se baña en una salsa cremosa y especiada que transforma la receta por completo, haciéndola ideal para mezclar con guarniciones como arroz blanco o puré de patata.

Receta de strogonoff de champiñones

El strogonoff de champiñones es una versión vegetariana del clásico ruso, donde los champiñones toman el protagonismo y se bañan en una salsa cremosa y especiada a base de nata, vino blanco, mostaza y pimentón.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Total: 25 minutos

Ingredientes

500 g de champiñones frescos (portobello o de París)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

200 ml de crema de leche (nata para cocinar)

100 ml de vino blanco seco (opcional)

1 cucharada de mostaza Dijon

1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Arroz blanco, pasta o puré de patatas para acompañar

Cómo hacer strogonoff de champiñones, paso a paso

Lava bien los champiñones y córtalos en láminas gruesas. Pica finamente la cebolla y los dientes de ajo. En una sartén grande, añade el aceite de oliva y calienta a fuego medio. Suma la cebolla y el ajo picados. Sofríe hasta que estén dorados y fragantes. Remueve constantemente para evitar que se quemen. Incorpora los champiñones laminados a la sartén y cocina a fuego alto durante cinco a siete minutos, removiendo de vez en cuando hasta que suelten el agua y comiencen a dorarse. No tapes la sartén para que los champiñones se doren bien. Si usas vino blanco, agrégalo ahora y deja que evapore el alcohol durante unos dos minutos. Añade el pimentón, la mostaza, la salsa inglesa, sal y pimienta. Mezcla bien. Disuelve bien la mostaza para evitar grumos. Baja el fuego a medio-bajo e incorpora la crema de leche. Remueve suavemente y cocina tres o cuatro minutos, hasta que la salsa espese y los sabores se integren. Sirve caliente, espolvorea con perejil fresco. Acompaña con arroz, pasta, puré de patatas o tu guarnición preferida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 17 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la nevera, en un recipiente hermético, hasta tres días. No se recomienda congelar la salsa con crema, ya que puede cortarse al descongelar.