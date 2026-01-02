España

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

Según estadísticas, hay un 37% de posibilidades de que toque algo en el Sorteo del Niño

Sorteo de la lotería del
Sorteo de la lotería del Niño de 2025.

Con la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se ha celebrado el 22 de diciembre, las familias españolas han vivido, como cada año, la expectación en torno a El Gordo. Sin embargo, pocos han reparado en que, según estadísticas, resulta más fácil obtener algún premio en el del Niño que en el tradicional sorteo navideño.

Aunque la popularidad del de diciembre eclipsa en gran medida la relevancia del que se celebra el Día de Reyes, el análisis de su funcionamiento muestra claras diferencias. El primer dato destacado es que el de Navidad distribuye 2.590 millones de euros en premios entre 185 millones de décimos, mientras que en la Lotería del Niño la cuantía total es de 770 millones de euros.

A pesar de esta diferencia, la probabilidad juega a favor de quienes participan en el de enero. Según las estadísticas, hay un 37% de posibilidades de que toque algo en el Sorteo del Niño, a pesar de que la cuantía de los premios principales es notablemente menor en la cita de Reyes en relación con el sorteo de Navidad.

La Lotería del Niño 2026 incrementa las posibilidades de ganar un premio

Pese a repartir una menor cuantía, la Lotería del Niño destaca por ofrecer un volumen mayor de premios entregados. Con un total de 37.920 frente a los 15.304 del sorteo del 22 de diciembre. Esto ocurre porque el del Día de Reyes cuenta con tres reintegros, lo que amplía de manera considerable las oportunidades de recuperación del importe apostado o de lograr un premio adicional. Según estadísticas, la probabilidad de obtener algún premio comprando un solo décimo es del 5% en la Lotería de Navidad, pero alcanza 8% en la del 6 de enero.

De esta forma, según los datos, en el Sorteo del Niño la accesibilidad a ganar es mayor, aunque la diferencia entre los premios más cuantiosos sea significativa. Mientras que el Gordo en la Lotería de Navidad asciende a 400.000 euros por décimo, en la del Día de Reyes el importe es la mitad, 200.000 euros. En cuanto al segundo y tercer premio, la distancia entre ellos sigue siendo notoria: la de Navidad ofrece 125.000 euros al segundo y 50.000 euros al tercero, mientras que el Niño destina 75.000 euros y 25.000 euros respectivamente a estas posiciones. A pesar de que las probabilidades de obtener El Gordo en cualquiera de los dos sorteos son idénticas —1 entre 100.000, lo que supone un 0,00001% por décimo tanto para el primer como para el segundo o tercer premio—, la diferencia en el resto da ventaja al de enero.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

En definitiva, el Sorteo del Niño reparte más premios que el de Navidad debido al mayor número de décimos premiados. Aunque las opciones de obtener un premio son superiores pero el valor es menor. Para aquellos que todavía estaban en duda y quieran comprar un décimo de la Lotería del Niño cuentan con tiempo hasta el mismo 6 de enero. La venta se cierra dos horas antes del inicio del sorteo que se celebra a las 12:00 horas.

