Mediaset premia a Iker Jiménez por su mejor año y convierte ‘Horizonte’ en un programa diario para ceder ‘First Dates’ a Telecinco

Iker Jiménez en 'Horizonte' (Mediaset España)

El inicio de 2026 traerá consigo importantes ajustes en la parrilla de Mediaset con el objetivo de superar su crisis de audiencia. Estos cambios estarán principalmente en la franja de access prime time, una de las más disputadas debido al duelo diario entre El Hormiguero y La Revuelta. Mediaset ha decidido reforzar los datos de Cuatro trasladando Horizonte a este horario de lunes a miércoles, aunque en principio es una prueba que solo se mantendría en enero.

La emisión habitual de los jueves se mantendrá en el prime time, por lo que el espacio ocupará temporalmente la franja que hasta ahora correspondía a First Dates. El movimiento implica que el espacio de Carlos Sobera regresará al access de Telecinco también de lunes a miércoles.

La estrategia de desplazar formatos entre canales no es nueva para el grupo, puesto que en verano, Telecinco ya acogió el popular programa de citas con el objetivo de potenciar sus noches de prime time, logrando resultados positivos que se reflejaron en su continuidad al inicio de la temporada televisiva.

Ángel Gaitán, el mecánico ‘influencer’ de TikTok que encadena críticas por su ayuda en la DANA: su coche de 200.000 euros y su colaboración con Iker Jiménez.

Este aumento en parrilla supone un premio para Iker Jiménez por haber conseguido el mejor año histórico con su programa, que comenzó en 2021 tras sus especiales sobre la pandemia de COVID-19. Con una media del 9,1% de share, el formato ha mejorado en 2,3 puntos el año de su debut y 1,3 puntos el dato de 2024.

Los estrenos de Telecinco

Paralelamente, Telecinco se prepara para el estreno de dos de sus grandes apuestas para remontar su audiencia. En primer lugar, emitirá la cuarta edición de GH Dúo, que vuelve a la pantalla el jueves 8 de enero en su horario habitual de prime time, ocupando con famosos la renovada casa de Tres Cantos. Entre los concursantes confirmados se encuentran Anita Williams, Antonio Canales, Raquel Salazar y Belén Rodríguez.

Por otro lado, regresará Got Talent España, presentado por Santi Millán junto al jurado integrado por Paula Echevarría, Risto Mejide, Lorena Castell y Carlos Latre. El talent show ofrecerá sus galas principales los sábados, tras su debut el 10 de enero.

'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

¿Cómo afectan los cambios a ‘La isla de las tentaciones’?

No obstante, los planes inmediatos de programación no afectarán a la semana del 5 de enero. La isla de las tentaciones no se emitirá en la Noche de Reyes, pero sí ocupará el access del martes 6 y, previsiblemente, también el miércoles 7. La novena edición del formato presentado por Sandra Barneda ha mantenido una programación de lunes a miércoles a las 21:45 horas, donde el primer día se extiende al prime time y los dos siguientes se concentran en el access.

Si los cambios previstos en el access de Telecinco se implementan a partir del 12 de enero, La isla de las tentaciones quedaría con una única emisión semanal en prime time, que comenzaría alrededor de las 23:00 horas. Esta decisión formaría parte de la táctica de Mediaset para prolongar la fase final del reality, que es uno de sus formatos estrella y se aproxima a sus decisivas hogueras finales.