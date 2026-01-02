Las audiencias de diciembre: Antena 3 se mantiene líder, La 1 recorta distancia en segundo lugar y Telecinco continúa en caída libre

Roberto Leal, José Mota y Jorge Javier Vázquez en montaje de 'Infobae' (Atresmedia / RTVE / Mediaset España)

El cierre del año televisivo presenta un panorama de descenso generalizado en las audiencias de diciembre, según el informe mensual de Dos30′, donde la tradicional programación navideña ha modificado los hábitos de consumo habituales. Destaca que Antena 3, pese al retroceso de dos décimas respecto a noviembre, logra mantenerse como la cadena líder con un 12,8% de share, consolidando así su posición en el ranking de cadenas generalistas, pese a que baje del 13% del mes anterior.

La distancia que separa al canal de Atresmedia de La 1 se reduce a solo seis décimas, ya que esta última registra un 12,2% de cuota tras experimentar una ligera bajada de 0,1 puntos, pero logra su mejor diciembre desde 2022. Por el contrario, Telecinco profundiza su crisis de audiencia al sufrir la mayor caída del mes, al pasar del 9% al 8,4% de share, lo que representa su peor diciembre y la aleja aún más de sus competidores directos. También hay retrocesos en laSexta y Cuatro, con bajadas de cinco décimas (5,8%) y una décima (5,9%), respectivamente.

En cuanto a los espacios más seguidos por la audiencia, los especiales de Nochevieja de La 1 encabezan el listado anual. La casa de la música reunió a 3.908.000 espectadores, mientras que ¡Feliz 2026! alcanzó los 3.584.000 y El juego del camelar de José Mota sumó 3.583.000, todo ello encabezado por sus Campanadas que con un 34% de cuota de pantalla, fue el programa más visto del mes.

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

Los programas diarios más vistos de diciembre

Dentro de la programación diaria, el informativo Antena 3 Noticias 2, presentado por Vicente Vallés, consigue liderar con un 18,8% de share y 2.148.000 espectadores de lunes a viernes. Inmediatamente después, también en la misma cadena, se sitúa el informativo conducido por Sandra Golpe, que obtiene un 23,8% de cuota y la misma cifra de audiencia.

Respecto al entretenimiento, Pasapalabra congrega a una media de 1.932.000 espectadores y un 19,7% de share, posicionándose como el programa diario más visto del mes. Justo después se encuentra El Hormiguero, que logra un 14,7% de cuota y 1.872.000 espectadores. También repite liderazgo en espectadores el espacio de Roberto Leal en el apartado de concursos con una media de 1.932.000 espectadores y La ruleta de la suerte lidera el share con una media del 21%.

Por otro lado, Sueños de libertad mantiene su liderazgo como la serie más vista, con una media del 14,1% de cuota de pantalla y 1.241.000 espectadores. En segunda posición, Ena: la reina Victoria Eugenia aprovecha el impulso de su posición privilegiada en el prime time y logra un 12,2% de share y 1.118.000 espectadores con sus capítulos finales.

'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Lo más destacado por regiones

En cuanto al análisis territorial, Antena 3 lidera en ocho regiones, sobresaliendo especialmente en Andalucía, donde alcanza el 13,8% de share, y en la Comunidad Valenciana con un 15,7%. Por su parte, La 1 también se sitúa al frente en ocho territorios, destacando en Madrid (14,8%) y en Euskadi (13,8%). En Cataluña, la preferencia recae sobre TV3, que encabeza el ámbito autonómico con un 13,7% de cuota.