La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

El mar Rojo sigue viviendo asaltos piratas y enfrentamientos a bordo de buques. Es una realidad que parece lejana, pero a la que se enfrentan cientos de españoles todos los años. La Armada Española tiene una operación permanente de vigilancia de estas aguas. Somalia, que baña la apertura del Golfo de Adén en el Cuerno de África, cuenta con una posición geográfica clave que los piratas aprovechan para asaltar a los barcos mercantes.

Esta situación, con subidas y bajadas con el avance de los meses, no descansa. En estos momentos, la conocida como Operación Atalanta está protagonizada, por parte española, por la fragata ‘Victoria’. Al frente de la misión se encuentra su comandante, el capitán de fragata Jorge Fernández de Navarrete Bedoya, que explica a Infobae cómo ha sido intervenir en un ataque pirata o salvar una embarcación a la deriva.

Hace dos semanas, la Armada participó en una sorprendente actuación en el océano Índico. Un buque con bandera de Grecia, el petrolero Hellas Aphrodite, había sido atacado por piratas. Los militares españoles recibieron el aviso y fueron en su rescate. Para estas operaciones, las Fuerzas Armadas cuentan con la fragata desplegada, con aeronaves o con drones especializados.

El papel de la Armada contra la piratería

El comandante explica los principales logros alcanzados en este despliegue. Por un lado, se encuentra el de salvar la dotación del mercante Hellas Afrodite. También cuenta que “liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”. “Creo que es el hito que marca nuestra estancia aquí”, dice el comandante. Al preguntarle sobre cómo se activa el operativo contra un asalto pirata, precisa varios detalles.

Para empezar, tuvo un primer obstáculo por la distancia. “Nos encontramos a 400 millas, que son unos 750 km. Eran dos días de navegación”, explica Fernández de Navarrete. Al llegar a la zona, destacó la importancia del trabajo de inteligencia y operaciones especiales. “Toda la inteligencia… que es sacar la información de si los piratas están a bordo, dónde están, si están armados…, la tuvimos que hacer con nuestros medios”, asegura.

El comandante subrayó la relevancia de los recursos tecnológicos y humanos desplegados. “La Armada cuenta con el ScanEagle, que es un dron que permite obtener mucha información”, dice, antes de añadir que “también contamos con un helicóptero y el apoyo del Delta cuatro, un avión de patrulla marítima español desplegado en Yibuti”. “La profesionalidad de nuestra dotación y del equipo de operaciones especiales hicieron un trabajo impecable y se pudo liberar a ambas dotaciones sin novedad”, sentencia.

“Pudimos llegar al mercante, observar los movimientos de los piratas y su manera de actuar. Ahí primaba la velocidad, porque sabíamos que la zona segura estaba en la ciudadela”, explica Fernández de Navarrete. Llegar lo antes posible era primordial, pues “tenían víveres para 24 horas”.

Fragata Vicotora de la Armada (Europa Press / EMAD)

El rescate de un buque desaparecido

El comandante cuenta que, en las últimas semanas, una actuación ha tenido un impacto emocional especial en la tripulación. Consiguieron el hallazgo y rescate de un buque yemení desaparecido. “Fue una suerte encontrarlo, porque encontrar un barco pequeño en el océano Índico es como encontrar una aguja en un pajar”, afirma. El comandante señala que el buque “podía ser atacado por piratas, así que lo remolcamos a puerto”.

“Ver la felicidad de esas cinco personas y la de las familias, que pensaban que habían perdido a sus seres queridos, fue un momento muy importante”, relata. Finalmente, remarca la labor de “inspeccionar y vigilar la pesca ilegal que hay en la costa de Somalia”, y concluye que puede “estar orgulloso de la dotación”, ya que ha dado el 100%.