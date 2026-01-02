España

José Mota desmiente que TVE haya censurado su especial de Nochevieja: “He obviado lo personal, pero porque a mí no me apetece”

La ausencia de parodias a Ábalos, Koldo y Cerdán hizo que saltara la duda, aunque el cómico lo ha aclarado en ‘Directo al grano’

José Mota, en 'El juego de camelar' (RTVE)

Un año más, José Mota ha sido uno de los protagonistas de la Nochevieja de Televisión Española con su especial, que en esta ocasión tenía por título El juego del camelar, en referencia a la exitosa serie surcoreana El juego del calamar. En el espacio, el manchego suele aprovechar para hacer un repaso a los políticos españoles y sus principales polémicas a través del humor.

Sin embargo, este año ha corrido el rumor de que RTVE había censurado el guion del humorista, ya que no había rastro de tres de los protagonistas de los titulares de este año: Ábalos, Koldo y Cerdán. Por su parte, Mota ha desmentido las habladurías desde la cadena pública en su visita al programa Directo al grano.

Gonzalo Miró, presentador del programa, ha comenzado preguntando al cómico por las claves de su éxito, ya que el especial ha llegado este año al 34,6% de share: ”La comedia lo que tiene es ese barniz maravilloso que te permite ver la realidad desde otro punto de vista con una sonrisa, sin crispación". Tras su respuesta, Miró ha bromeado: “En dos minutos te has cargado el discurso de la ultraderecha, enhorabuena”.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

Los límites del humor

Mota no ha dudado en hablar también de política: “Cuando hablamos de inmigrantes te das cuenta de que efectivamente son necesarios. La gente que viene a buscarse la vida y a trabajar son tan españoles como yo”. Además, ha explicado que está completamente en contra de los límites del humor, puesto que “comedia y libertad van de la mano”: “Tú no puedes hacer humor con cortapisas, yo creo en el libre ejercicio de cada uno a la hora de hacer comedia y de libre elección, hay cosas que me apetece hacer y cosas que no, pero desde la libertad”.

No obstante, el momento clave de la entrevista ha llegado con la pregunta de Marta Flich: “¿Y alguna vez algún personaje te ha presionado o alguien alguna vez para decirte ten cuidado con esto o a ver que haces conmigo?“. Mota no ha dudado a la hora de contestar: ”Yo he tenido la suerte de que si te refieres a esta casa de trabajar en libertad".

'El juego del Camelar', el especial de José Mota en la Nochevieja 2025 (RTVE)

José Mota, “cansado” de la política

“Yo no he tenido ese... Vamos a la hora de poder hacer o parodiar cualquier personaje público siempre trato de poner en el foco el desempeño público de esa persona y sí que he obviado lo personal pero porque a mí no me apetece”, ha asegurado el humorista. Por el momento, ninguno de los políticos parodiados en el especial de 2025 se ha puesto en contacto con él: “Es demasiado pronto, hay que esperar que la masa se hornee un poco”.

La política es uno de los temas más recurrentes de los chistes de Mota en su especial, pero quizás cambie el rumbo de cara al 2026: “Estoy cansado de darle vueltas al chocolate de la política, necesito descargar por otro sitio. Pero la comedia tiene esa misión de poner un poco de ese bálsamo”.

