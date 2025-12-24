España

José Mota revela la confesión que le hizo Felipe VI sobre sus especiales de Navidad: “Fue después de la emisión del programa donde yo le hacía una imitación”

El humorista cuenta a ‘Infobae’ la conversación que mantuvo con el esposo de la reina Letizia tras haberle dado vida en uno de sus especiales de Nochevieja

José Mota y Felipe VI
José Mota y Felipe VI en un montaje fotográfico (Infobae)

La Navidad televisiva en España está marcada por dos momentos muy concretos que, aunque distintos en tono y formato, forman parte de la programación tradicional navideña. Cada Nochebuena, el discurso del rey Felipe VI se convierte en una cita ineludible para los españoles. Lo mismo ocurre en Nochevieja con el especial de José Mota. Dos eventos separados por apenas por unos días que resumen, cada una a su manera, la forma en la que el país se mira a sí mismo al final del año.

Cada Nochevieja, miles de españoles sintonizan RTVE para escuchar el mensaje del esposo de la reina Letizia, quien hace un repaso del año que termina y apena a la convivencia, la unidad y la responsabilidad colectiva. Pocos días después, el tono cambia sin abandonar del todo el fondo. En Nochevieja, el especial de José Mota toma el relevo con una propuesta opuesta en la forma, pero sorprendentemente cercana. El humorista utiliza la sátira y la ironía para repasar la actualidad política, social y mediática del año que se despide, convirtiendo la risa en una herramienta de análisis y desahogo colectivo justo antes de las campanadas.

'El juego del Camelar', el
'El juego del Camelar', el especial de José Mota en la Nochevieja 2025 (RTVE)

Este 2025, la propuesta del también director de cine es El juego de Camelar, una competición donde diferentes personajes políticos tendrán que sortear diversas pruebas si quieren conservar su vida... política, tal y como explicó el de Montiel en la presentación de la programación de Navidad de RTVE que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre en el Teatro Real.

Además de explicar cómo se crea cada especial, José Mota dejó a todos atónitos al revelar la confesión que le hizo Felipe VI en un encuentro. “Hace tiempo, estuve con Irene Villa en el Palacio de la Zarzuela y fue muy agradable”, comenzó a decir en una entrevista con diferentes medios, entre ellos, Infobae. El de Ciudad Real no hizo referencia al momento exacto en el que tuvo lugar esta conversación. Tal vez podría referirse al año 2025, cuando el que el hijo de Juan Carlos I recibió la representación de la Fundación Irene Villa, de la cual Mota es patrono, en el Palacio de la Zarzuela.

José Mota en una imagen
José Mota en una imagen de archivo (Europa Press)

“Me contó que, él y sus hijas, veían con mucho agrado el especial de fin de año. Además, es que esto tuvo lugar en los primeros días de enero, después de la emisión del programa donde yo le hacía una imitación. Él tiene un grandísimo sentido del humor y me lo ha manifestado. La reina también. Siempre son comentarios agradables”, detalló ante los micrófonos. Han sido varias las veces que Mota ha imitado al rey Felipe VI en sus sketch. En 2016 interpretó al jefe de Estado, quien se infiltra en la clase trabajadora para conocer la realidad, dando como resultado situaciones hilarantes.

“Retrato la parte profesional”

En 2018, parodió el discurso navideño, con errores y frases cómicas, y en 2019, dio vida al personaje Doña Rogelia, quien visita al monarca para invitarlo a eventos cómicos. Por último, en el especial de 2024-2025 el rey confunde el chiste ‘¿Qué le dice un pollo a un pato?’” durante la prueba de micrófono antes de su discurso. Y es que el cómico tiene sumo cuidado con la preparación de sus personajes. “Siempre que hago una parodia, trato de hacerlo de manera constructiva porque pienso que la comedia o el humor es una semilla que, donde cae algo positivo, florece. Es la premisa con la que trabajo siempre”.

De acuerdo con la explicación de José Mota, “la vida personal o privada jamás la cuestiono porque creo que no tengo derecho a hacerlo. Si un político es mal gestor o bajo el punto de vista del pueblo no está haciendo un trabajo adecuado, entonces retrato la parte profesional o la parte de prestación de servicios a la ciudadanía, pero en ningún momento trato de adentrarme en nada que tenga que ver con el lado personal de nadie”.

