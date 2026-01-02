Ensalada italiana de naranja e hinojo, una receta fresca, saludable y hecha con ingredientes de temporada

Receta de ensalada de hinojo y naranja (Adobe Stock)

¿Quién dijo que las ensaladas no son para el invierno? Aunque en estos días de frío solemos inclinarnos por opciones como cremas de verduras o guisos contundentes, lo cierto es que hay ocasiones en las que la frescura y ligereza de una ensalada sencilla se imponen. Esta ensalada de naranja e hinojo, conocida en el recetario italiano como insalata di arance, es una excelente opción para quienes buscan añadir frescor y salud en un plato.

Esta sencilla ensalada, típica de la zona de Sicilia, utiliza ingredientes de temporada, elementos que, durante el invierno, encuentran su mejor momento de sabor, calidad y precio. La naranja es la primera gran protagonista en el plato, una fruta dulce a la par que ácida que convierte esta ensalada en una opción sorprendente que contrasta de maravilla con los platos más contundentes del recetario invernal.

El coprotagonista en esta ensalada es el hinojo, una planta de temporada invernal de la que utilizaremos su bulbo. Ideal para utilizar en ensaladas, esta saludable hortaliza tiene un sabor muy particular, con toques anisados que quedan de maravilla en recetas frescas como esta. Como casi cualquier verdura, el hinojo proporciona un valor energético bajo, aunque es rico en hidratos de carbono y fibra. No destaca por su aporte vitamínico frente a otros vegetales, pero sí destaca por su contenido en vitamina B3, ácido fólico y provitamina.

Para añadirlo a este plato, cortaremos el bulbo de hinojo con una mandolina, consiguiendo de esta manera láminas finas y crujientes que darán a nuestra ensalada una mezcla de texturas única. Como complementos, añadiremos unas pasas hidratadas, que podremos sustituir por otros elementos como aceitunas negras. Como aliño, una sencilla combinación de zumo de naranja, aceite de oliva, pimienta y sal realzará los sabores consiguiendo una ensalada de invierno fresca y muy sabrosa.

Receta de ensalada de naranja e hinojo

La receta se basa en la combinación de hinojo fresco laminado, naranjas jugosas y pasas hidratadas, aliñados con aceite de oliva virgen extra, zumo de naranja, sal y pimienta. El resultado es una ensalada ligera, refrescante y llena de matices, que destaca por el contraste entre el dulzor de la fruta y las notas aromáticas del hinojo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Montaje y aliño: 5 minutos

Ingredientes

Dos naranjas grandes

Un bulbo de hinojo fresco

Dos cucharadas de pasas

Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Dos cucharadas de zumo de naranja

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer insalata di arance con hinojo, paso a paso

Lava el bulbo de hinojo y retira las hojas exteriores si están duras. Corta el hinojo en láminas muy finas con cuchillo o mandolina, para lograr un corte muy fino y realzar la textura del plato. Pela las naranjas completamente y elimina la parte blanca. Córtalas en rodajas o trozos. Hidrata las pasas en agua tibia durante 10 minutos para que resulten más jugosas y escúrrelas. En una ensaladera, mezcla el hinojo cortado, los trozos de naranja y las pasas. Mezcla en un cuenco el aceite de oliva, el zumo de naranja, la sal y la pimienta. Vierte el aliño sobre la ensalada y remueve suavemente para repartir los sabores. Sirve inmediatamente para preservar la frescura de los ingredientes. Si quieres un toque extra, añade hojas frescas de menta o perejil justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente cuatro porciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aprox. 90 kcal por porción

Bajo contenido de grasas saturadas

Fuente de fibra vegetal

Rico en vitamina C

Contiene minerales como potasio y calcio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir la ensalada recién hecha. Puede conservarse en refrigeración, en un recipiente hermético, hasta 24 horas. El hinojo y las naranjas pueden perder textura si se almacenan más tiempo con el aliño.